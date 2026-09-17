Este es alias el Flaco, el criminal capturado en Antioquia: el presidente Abelardo De La Espriella hizo dura advertencia

Con el pasar de las horas, son nuevos los detalles que se conocen sobre la captura de Andrés Felipe Velásquez, conocido con el alias de el Flaco, señalado como uno de los criminales más buscados del departamento de Antioquia, y fue capturado en Medellín por integrantes de la Policía Nacional que le seguían el rastro.

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio información sobre este operativo policial que resultó en la captura de este hombre. También hizo una fuerte advertencia a los líderes de las organizaciones criminales que operan en el país.

Según el mandatario de los colombianos, alias El Flaco era el principal cabecilla de la estructura denominada La Miel y llevaba más de 25 años vinculado a actividades al margen de la ley. Además, mantenía una presunta alianza con el Clan del Golfo.

“En Medellín, cayó Andrés Felipe Velásquez, alias el Flaco, cabecilla principal de la estructura narcoterrorista La Miel y uno de los más buscados de Antioquia. Llevaba más de 25 años delinquiendo, mantenía una alianza con el Clan del Golfo y dirigía homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados y laboratorios de cocaína”, aseguró De La Espriella.

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Asimismo, indicó que la banda criminal que este hombre integraba obtenía millonarias rentas criminales que los hacían financiar sicarios y otros componentes ilegales de la banda.

“Su organización recibía cerca de $4.000 millones mensuales”, precisó el presidente al referirse al poder económico que habría alcanzado la estructura.

Tras informar sobre la captura de alias el Flaco, De La Espriella aprovechó su pronunciamiento para referirse a las operaciones que las Fuerzas Militares mantienen contra otras estructuras armadas ilegales en diferentes regiones del país.

El operativo de la Policía contra alias El Flaco ocurrió en Medellín, Antioquia. Foto: Getty Images

El presidente lanzó una advertencia directa contra los cabecillas y estructuras criminales, asegurando que las operaciones estarán dirigidas no solamente contra sus integrantes, sino también contra sus armas y fuentes de financiación.

“Hasta aquí les llegó la tranquilidad. Voy por sus cabecillas, sus estructuras, sus armas y cada peso de sus rentas criminales. Los voy a acabar. Todos los bandidos sabrán lo duro que muerde el Tigre”, dijo.

La captura de alias el Flaco, según lo expuesto por el presidente, golpea a una estructura que tendría capacidad para mover cerca de $4.000 millones mensuales y cuyo máximo cabecilla llevaba más de dos décadas vinculado al mundo criminal.