Milagro en Medellín: dos motociclistas caen al mismo tiempo e increíblemente se salvan de ser arrollados por tractomula

Una situación ocurrida en plena avenida Regional de Medellín dejó una escena de alto riesgo: dos motociclistas terminaron sobre el pavimento mientras un vehículo pesado avanzaba por el corredor.

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Los motociclistas protagonizaron esa peligrosa caída en la avenida Regional de Medellín, en sentido norte-sur, a la altura del sector de Industriales. Ambos terminaron en el suelo casi de manera simultánea y quedaron expuestos al paso de una tractomula que circulaba por la vía.

La escena generó momentos de tensión, pues los motociclistas cayeron justo frente al vehículo pesado. De acuerdo con la información conocida, la rápida reacción del conductor de la tractomula permitió que frenara a tiempo y evitara arrollarlos.

Además, uno de los motociclistas tuvo que realizar una maniobra acrobática para esquivar las llantas por centímetros. En medio de la caída, también estuvo expuesto al paso de otra motocicleta que transitaba por el lugar.

Momento exacto del accidente en Medellín. Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales

La situación pudo haber terminado en un accidente de mayores proporciones, debido a la cantidad de vehículos que circulaban por este importante corredor de Medellín.

El hecho ocurrió en una zona de alto flujo vehicular, donde automóviles, motocicletas y vehículos de carga comparten la vía. Por eso, una caída aparentemente rápida puede convertirse en una situación crítica cuando ocurre cerca de un vehículo de grandes dimensiones.

En este caso, la reacción del conductor de la tractomula fue determinante para evitar que los motociclistas quedaran debajo de las llantas. La maniobra de uno de los afectados también permitió que no fuera alcanzado por el vehículo pesado ni por otra moto que se desplazaba por el sector.

Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales sobre las causas de la caída de los dos motociclistas; tampoco se ha confirmado información sobre posibles lesiones.

Momentos posteriores al evento en la vía de Medellín. Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales

El llamado para quienes transitan por este corredor es mantener la distancia de seguridad y extremar la precaución, especialmente al circular cerca de vehículos pesados.

Una caída que ocurrió en cuestión de segundos terminó dejando a dos motociclistas frente a una situación que pudo ser mucho más grave. La reacción del conductor de la tractomula y la maniobra de uno de los afectados evitaron que el episodio terminara en un desenlace peor.