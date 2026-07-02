El grave error que cometen miles de motociclistas colombianos en las vías

La motocicleta es uno de los medios de transporte más viables para los colombianos, al ser un vehículo mucho menos costoso que los carros y que ofrece mayor variedad en términos de maniobras y movilización.

Invasión de motos: Colombia entra en el top 10 de los países con mayores ventas en el mundo

No es de sorprender que varios de los ciudadanos del país opten por comprar estas unidades.

De acuerdo al más reciente boletín compartido por la ANDI y Fenalco, se registraron un total de 107.41 motocicletas nuevas en la nación durante el mes de junio, presentando un aumento del 32,17% en comparación con lo visto durante el año 2025.

En términos generales, en el primer semestre del año 2026, 654.146 motos fueron matriculadas, teniendo un crecimiento del 33,70% comparando el mismo periodo del año pasado.

El crecimiento de motocicletas en Colombia marca nuevas dinámicas en la movilidad del país. Foto: Getty Images

No obstante, aunque sigue en auge la llegada de nuevas unidades de moto en el país, también existen varios problemas que ponen en riesgo la vida de los miles de conductores, que proviene de un viejo hábito que no muchos pilotos han aplicado.

Ese es nada más y nada menos que el no portar el casco de seguridad de la moto, uno de los elementos más importantes de seguridad que ayuda a cuidar al motociclista en caso de sufrir un choque o un accidente vial.

Varios de los incidentes con fallecidos que ocurren no solo en Colombia, sino en el mundo, derivan de que el piloto no llevaba puesto el casco de seguridad.

Es ante este panorama que varias entidades del sector han hecho un llamado para fortalecer que millones de motociclistas porten estos elementos.

Lanzamiento de campaña

Por la preocupación de que varios motociclistas no portan el casco de seguridad al manejar, Alianza MotoLatam mandó de forma simultánea el lanzamiento de la campaña “¡Usa casco, cabeza dura!”, que estará presente en ocho países de América Latina.

Iniciativas buscan cambiar hábitos de conductores frente al uso del casco de seguridad. Foto: Getty Images

Esta es una iniciativa que busca como objetivo reducir las muertes y lesiones graves que son causadas por siniestros de motocicleta y, al tiempo, promover el uso del casco.

Dentro de esta estrategia, también se suman otras campañas para promover la seguridad vial. En Colombia, estas son impulsadas por la industria nacional de motocicletas por medio de Movemos Colombia y la campaña “El Destino es Volver”.

El anuncio de estas iniciativas busca que más gente utilice los elementos de seguridad en vez de evitarlos.

De acuerdo con datos del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el país solamente el 79,2% de los conductores utilizan casco, mientras que para los pasajeros esta cifra baja a un 52,7%.

Asimismo, otras entidades rectifican cómo el uso de este elemento ayuda a salvar vidas. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que utilizar el casco de moto ayuda a reducir en más del 40% el riesgo de muerte en accidentes viales.

Por medio de la estrategia de MotoLatam, se implementan acciones digitales, actividades en concesionarios, talleres con motociclistas y campañas en redes sociales para así promover una mejor cultura vial hacia el área de protección para conductores y pasajeros.