Nigeria vs. Colombia: canal y hora para ver los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia está haciendo historia en el Mundial Femenino Sub-20. Luego de eliminar a Polonia con un gol agónico, las Superpoderosas se preparan para disputar otro duelo de alta exigencia frente a Nigeria en cuartos de final.

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Las africanas vienen de eliminar a Inglaterra con un abultado marcador (3-0), victoria que las catapultó como serias candidatas al título.

El partido de Nigeria vs. Colombia está programado para el próximo domingo, 20 de septiembre, a las 8:00 a. m. (COL), en el Stadion Miejski. La transmisión en vivo estará disponible a través de Caracol TV y Canal RCN para todo el país, además de DirecTV Sports en el resto del continente.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso en Ditu, la app Canal RCN y la plataforma de DGO, aunque es necesaria una suscripción pagada.

Sigue vivo el sueño de Colombia

La Selección Colombia está entre las ocho mejores del mundo y eso ya es un logro para el equipo dirigido por Carlos Paniagua, pero la tarea no acabó por eliminar a Polonia. Ahora sueña incluso con la posibilidad de pasar a semifinales y luego a la gran final.

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Paniagua considera que se debe corregir la profundidad en el ataque. “Hay que mejorar mucho en la profundidad, hay que mejorar mucho cuando recuperamos la pelota, poner más condiciones con la pelota... Ahora yo digo que lo más importante es recuperar el equipo en lo físico. Afortunadamente, no nos fuimos al alargue”, apuntó.

El foco de atención está puesto sobre Maithé López, figura de Colombia, que salió lesionada en el partido contra Polonia y se le vio con un vendaje de hielo en su rodilla derecha. La jugadora de Vancouver Rise está ‘entre algodones’ para poder llegar al duelo estelar ante Nigeria.

Juana Ortegón, otra de las figuras de este Mundial Femenino Sub-20, dio sus sensaciones del enfrentamiento que se aproxima en los cuartos de final. “Es un rival que ya hemos enfrentado en Mundiales. Analizarlo, ahora descansar y pensar con cabeza fría lo que vamos a hacer”, dijo.

La mediocampista de Independiente Santa Fe les envió un mensaje a todos los colombianos. “Que nos sigan apoyando, que sepan que este equipo siempre lo va a entregar todo y que se va a ver reflejado en cada juego”, aseguró.

El ganador de la llave de Nigeria vs. Colombia se enfrentará al ganador de la otra serie entre Corea del Norte y Canadá.

Dónde ver Nigeria vs. Colombia por el Mundial Femenino Sub-20