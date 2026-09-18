Luis Díaz opinó sobre Julián Quiñones: le puso adjetivos y reveló detalles inéditos de su relación

Luis Díaz sigue haciendo ronda de medios desde Alemania. Esta vez atendió a FOX Sports y habló sobre un tema que no había tocado antes: el colombiano Julián Quiñones, que fue figura del Mundial 2026 con la selección mexicana.

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“Yo compartí camerino con él en la Sub-20 de Colombia. Jugamos Sudamericano y ahí lo conocí muy bien, excelente persona, excelente chico, camellador, trabajador... Tiene gran potencia para estar aquí (Bundesliga) o en cualquier otra liga de élite”, señaló.

Lucho considera que Quiñones “tiene un potencial muy grande y creo que en cualquier liga encajaría. Tiene potencia, tiene calidad, marca goles, asiste, es comprometido y creo que tiene todas las capacidades para estar en cualquier equipo top”.

Julian Quiñones actualmente pertenece al Al-Qadisiyah de Arabia Saudita y no ha tenido la oportunidad de jugar en Europa. La mayor parte de su carrera se desarrolló en la Liga MX, donde destacó entre otras con la camiseta del Club América y Atlas.

De ahí que haya decidido jugar para México y descartar una posible convocatoria a la Selección Colombia que nunca se le hizo realidad.

Julián Quiñones estuvo en la órbita de Néstor Lorenzo, según las palabras del propio DT, sin embargo, no tuvo espacio ante otros jugadores que se destacaban en Europa. Después de mucho esperar ese llamado y ante las gestiones de la federación mexicana, Quiñones decidió nacionalizarse y jugar para el país con el que disputó su primer Mundial en 2026.

Para sorpresa de todo el planeta, marcó el primer gol de la Copa del Mundo contra Sudáfrica y luego se destacó en partidos complicados como el de Ecuador o Inglaterra.

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Y Colombia con falta de gol

Su rendimiento en el Mundial 2026 contrastó con la falta de gol de la Selección Colombia. Daniel Muñoz, lateral derecho del Nottingham Forest, fue el máximo goleador de la Tricolor en la cita mundialista y Luis Díaz, por ejemplo, solo marcó un gol.

Los responsables de marcar, Luis Suárez y Jhon Córdoba, no se pronunciaron en las redes y eso le costó a Colombia la eliminación frente a Suiza en Vancouver. Justo después de aquella derrota, en los programas de opinión colombianos se tocó el tema de Julián Quiñones y el aporte que hubiera podido tener si hubiera sido convocado durante el proceso.

Luis Javier Suárez, delantero titular de la Selección Colombia. Foto: Anadolu via AFP

De acuerdo a las declaraciones de Lucho, el nivel de Quiñones no fue ajeno para la Selección Colombia y dentro del camerino también quedaron sorprendidos por las espectaculares condiciones demostradas por el colombo-mexicano.

Según el reglamento de la FIFA, un jugador profesional no puede cambiar de selección después de haber disputado partidos oficiales, por lo que ahora es imposible cambiar de planes y convocar a Quiñones para el combinado nacional.