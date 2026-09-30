“Es un derecho y hay que protegerlo”: exconcejal de Medellín, Sebastián López, respalda borrador de decreto sobre derecho a la protesta

Sebastián López, exconcejal de Medellín, respaldó el borrador de decreto con el que el Gobierno nacional busca actualizar las reglas para atender las protestas en Colombia. El documento, publicado por el Ministerio del Interior, modifica el Decreto 003 de 2021, norma que desde enero de ese año establece cómo deben actuar las autoridades antes, durante y después de una manifestación.

López planteó que las universidades deben ser espacios donde se garanticen de manera simultánea el derecho a protestar y el derecho a estudiar.

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El borrador conserva la presunción de que toda manifestación es pacífica y precisa que el bloqueo de una vía no la convierte, por sí solo, en violenta. Uno de los principales cambios está relacionado con el uso de la fuerza. Si se detectan armas, explosivos, retención de personas o daños graves, la Policía podría actuar contra los responsables mientras permanecen abiertos los canales de diálogo con la manifestación.

La actuación sería individual y estaría dirigida contra quien cometa el hecho violento, sin extenderse a toda la movilización. Además, el acompañamiento policial se ubicaría a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes.

“Protestar es un derecho y hay que protegerlo. Tirar una papa bomba no es protestar, y quien lo haga debe responder por eso, no la marcha entera ni el estudiante que solo quiere entrar a clase. En Medellín no vamos a permitir que las manifestaciones ciudadanas perjudiquen a nuestros ciudadanos”, afirmó Sebastián López, exconcejal de Medellín.

Panorámica de Medellín. Foto: Getty Images

Para Medellín, el borrador también contempla responsabilidades específicas para la autoridad local. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y tendría, entre sus funciones, instalar una mesa de diálogo dentro de los cinco días hábiles siguientes a una alerta temprana de conflictividad social.

Las reglas serían aplicables a situaciones de protesta en los alrededores de universidades, corredores viales y barrios donde estas movilizaciones puedan afectar a comerciantes, trabajadores y estudiantes.