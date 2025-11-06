Confidenciales
Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, celebró que Daniel Quintero haya quedado por fuera de la contienda presidencial de 2026
El vocero del uribismo en Medellín se pronunció tras la decisión de la Registraduría.
Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, reaccionó a la nueva situación que enfrenta Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, tras perder tutela en intento de inscribir movimiento por firmas.
“Colombia se salvó, por ahora, del mayor ladrón de presupuesto público en Colombia, que es Daniel Quintero. Se suicidó políticamente. Cuando vio que en el Pacto Histórico no tenía cabida, que lo iban a destrozar en una consulta, pues salió como los ratones por fuera a tratar de hacer una jugada y creer que la normatividad electoral estaba diseñada para él”, dijo López.
El vocero del uribismo en Medellín celebró la decisión que tomó la Registraduría al rechazar la inscripción del movimiento Reset total contra el narco y los corruptos que intentó inscribir Quintero hace unas semanas frente al organismo electoral.
“La Registraduría, que aún todavía funciona bien en Colombia y el Consejo Nacional Electoral, le determinó que no puede participar como candidato de firmas a la presidencia porque participó en la consulta del Pacto Criminal Histórico. Es una gran noticia para Colombia que se salva, por ahora, del mayor ladrón de presupuesto público en Colombia. ¿Por qué digo por ahora? Porque necesitamos salvarnos de manera definitiva”, mencionó López.
Agregó: “Ahí estamos todavía a la espera de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, de todas las entidades de la Contraloría, de la Personería de Medellín, porque nos tenemos que salvar de toda la vida de un personaje como este. ¡Qué gran noticia para Colombia!”.
