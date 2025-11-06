Confidenciales

Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, celebró que Daniel Quintero haya quedado por fuera de la contienda presidencial de 2026

El vocero del uribismo en Medellín se pronunció tras la decisión de la Registraduría.

7 de noviembre de 2025, 1:05 a. m.