Registraduría rechazó el comité de recolección de firmas con el que Daniel Quintero buscaba una candidatura presidencial

Quintero ha cuestionado las decisiones del tribunal electoral. Sin embargo, estaría inhabilitado tras haberse inscrito en la consulta del Pacto Histórico.

Nicolás Méndez Galvis

Periodista Semana

6 de noviembre de 2025, 4:10 p. m.
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Daniel Quintero había llegado a la Registraduría a hacer ese proceso. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tendría cada vez más complicado el panorama para inscribir su candidatura a la Presidencia. La Registraduría emitió una resolución en la que rechaza la inscripción del movimiento ‘Reset total contra el narco y los corruptos’ que intentó inscribir hace unas semanas frente al organismo electoral.

Se aclara que procede el recurso de reposición y la apelación según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero la situación cada vez estaría más compleja para Quintero.

Según el documento, una de las razones por las que no habría sido avalada la inscripción de la precandidatura de Quintero es porque quedó registrado como aspirante de la consulta del Pacto Histórico que se realizó el pasado 26 de octubre.

Allí quedó consignado que para la elección de “candidatos a presidente de la República, seguido de la fecha 26 de octubre de 2025 se incluyó la fotografía de tres candidatos: Diana Carolina Corcho Mejía, Iván Cepeda Castro y Daniel Quintero Calle, mientras que en la parte superior izquierda del tarjetón se ve el logo del Pacto Histórico.

En desarrollo...

