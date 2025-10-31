No está claro si el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, podrá inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales de 2026 junto a un grupo significativo de ciudadanos, con el que pretende recoger firmas que avalen su aspiración a la Casa de Nariño.

Quintero apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico del pasado domingo 26 de octubre, pero se retiró de ese mecanismo dos semanas antes de la fecha de las votaciones.

Entonces, esa disputa solo se libró entre el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcha. Sin embargo, su participación en el tarjetón el político sumó 143.174 votos que significaron el 6,12 % de la votación total de esa contienda.

En ese sentido, hay un vacío jurídico que debe subsanar la Registraduría para determinar si el exalcalde puede recoger firmas que avalen su aspiración presidencial para el próximo año.

Quintero se presentó dos veces ante la Registraduría en la última semana para inscribir al grupo Reset total contra el narco y los corruptos, con el que espera recoger firmas en las próximas semanas.

No obstante, cuando el exalcalde acudió a ese organismo no tenía cita y el registrador delegado no pudo atenderlo, dado que se encontraba en un evento en Gamarra, que había sido convocado con anterioridad.

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Días después, la Registraduría remitió la consulta de Quintero al Consejo Nacional Electoral (CNE) pidiéndole a ese tribunal administrativo pronunciarse sobre el asunto. Empero, esa instancia devolvió la solicitud al despacho que dirige el registrador Hernán Penagos.

Precisamente, Penagos fue consultado sobre ese asunto en el marco del foro sobre Paz Electoral que se llevó a cabo en SEMANA, en el que el funcionario dio pistas sobre el futuro de la aspiración presidencial de Quintero.

“Un comité solicitó la inscripción de este ciudadano. Nosotros enviamos una comunicación al CNE por su misión de vigilancia y control y el CNE determinó que esa decisión debe tomarla la Registraduría y nos remite esa pregunta. la recibimos el día de ayer en la mañana, es decir, la estamos evaluando jurídicamente”, detalló Penagos.