Daniel Quintero entra a la pelea del Pacto Histórico: “Estoy listo para declarar”

El precandidato presidencial sentó posición sobre la confrontación que tienen María José Pizarro y Carolina Corcho.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 3:43 p. m.
Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

El precandidato presidencial, Daniel Quintero, tomó postura en medio de la confrontación interna que tiene el Pacto Histórico por cuenta de cuál sería la persona que debería liderar la lista del Senado del movimiento de izquierda, si es Carolina Corcho o María José Pizarro.

Hay dos versiones que tienen en serios problemas al movimiento de izquierda, y que podrían desatar una controversia jurídica sin precedentes de cara a las elecciones del próximo año.

En primer lugar, se habla de que el liderazgo de la lista al Senado del Pacto lo debería ocupar Corcho porque quedó en segundo lugar en la consulta del pasado domingo, y que así lo habían establecido los participantes de esa contienda.

Otro relato es el que impulsa María José Pizarro, que contó que se retiró de la carrera presidencial porque le prometieron que ocuparía esa primera posición en la lista y está reclamando ese supuesto compromiso adquirido, el cual desconoce Corcho.

Carolina Corcho y María José Pizarro, Pacto Histórico
Carolina Corcho y María José Pizarro. | Foto: Montaje El País. Fotos: Semana

Daniel Quintero, que se retiró de la consulta del Pacto Histórico a última hora, se sumó a la controversia para respaldar a la exministra de Salud, Carolina Corcho: “Es terrible lo que le están haciendo a Corcho, quitándole la cabeza de lista al Senado”.

Él manifestó que está dispuesto para respaldarla en el escenario que sea necesario: “Estoy listo para declarar ante cualquier instancia que nunca se habló con los candidatos de un cambio de reglas. Lo acordado era que el segundo de la consulta asumiría la cabeza de lista”.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landinez, contó que se iniciará una conversación con la coordinación política nacional del movimiento de izquierda para esclarecer quién debe encabezar esa lista, pero él ya tomó partido.

Para mí es claro el tema. Debe encabezarla María José, ese fue el acuerdo. Ella no iba a consulta y, por tanto, iría de primera”, contó el congresista en una publicación en redes sociales. Al contrario, Gustavo Bolívar dijo que el liderazgo lo debería tener Corcho por la significativa votación que obtuvo el pasado domingo.

Avanzan las votaciones por la consulta para la eleccion del candidato presidencial del Pacto Histórico en la capital.
Consulta del Pacto Histórico. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Las dos, tanto Pizarro como Corcho, están dispuestas a defender su ubicación para llegar al Senado; hay tensiones dentro del movimiento.

