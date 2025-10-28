La senadora María José Pizarro informó que recibió un “nuevo golpe” este lunes, en medio de la polémica que enfrenta con la exministra Carolina Corcho por saber quién encabezará la lista al Senado del Pacto Histórico en las elecciones del 2026, después de los resultados de la consulta de este domingo.

Ella fue notificada de que la congresista y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó una demanda ante el Consejo de Estado para que se anule la personería jurídica de su partido político, Progresistas, que nació de una escisión del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

SEMANA conoció que Paloma Valencia, a través del abogado Pedro Felipe Gutiérrez, también expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), le pidió al alto tribunal que anule los actos administrativos “por medio de los cuales se reconoce y se confirma la personería jurídica al partido político denominado Progresistas”.

En el documento de 131 páginas, se indicó que la controversia radica en que el reconocimiento de Progresistas se dio pese a la supuesta existencia de procesos sancionatorios en curso contra el Mais, “con violación de la Constitución y la ley”, y se enumeraron cada una de las normas que se habrían pasado por delante.

María José Pizarro no la pasa bien en el Pacto Histórico. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Una vez se conoció esta acción, la senadora María José Pizarro se pronunció a través de sus redes sociales: “Meses luchando por mis derechos y libertad política. Dilaciones injustificadas, fallos de tutela, pusieron todos los obstáculos para impedir nuestra participación política a pesar de haber cumplido con la ley”.

Ella denominó esta situación como “un nuevo golpe”, y entregó detalles del proceso que llegó al Consejo de Estado: “Acabo de enterarme de que Paloma Valencia pidió la nulidad de la personería jurídica de Progresistas ante el Consejo de Estado. Ganamos y ganaremos en democracia. No van a silenciar las voces del progreso”.

El otro problema lo tiene en el Pacto Histórico, donde se había estipulado que ella sería la cabeza de lista al Senado, sin embargo, con la votación que obtuvo la exministra de Salud, Carolina Corcho, en la consulta del domingo, varias voces han sugerido que ella es quien debería tomar esa posición, como el exprecandidato presidencial, Gustavo Bolívar.