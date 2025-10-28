Suscribirse

Política

María José Pizarro recibe “nuevo golpe” en medio de la disputa en el Pacto Histórico

La senadora del Pacto Histórico notificó un nuevo revés a través de sus redes sociales.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 1:39 p. m.
Iván Cepeda, adhesión a la campaña a la presidencia de congresistas y dirigentes.
María José Pizarro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La senadora María José Pizarro informó que recibió un “nuevo golpe” este lunes, en medio de la polémica que enfrenta con la exministra Carolina Corcho por saber quién encabezará la lista al Senado del Pacto Histórico en las elecciones del 2026, después de los resultados de la consulta de este domingo.

Ella fue notificada de que la congresista y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó una demanda ante el Consejo de Estado para que se anule la personería jurídica de su partido político, Progresistas, que nació de una escisión del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

Contexto: Así se metieron las maquinarias en las listas del Pacto Histórico para las elecciones de 2026

SEMANA conoció que Paloma Valencia, a través del abogado Pedro Felipe Gutiérrez, también expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), le pidió al alto tribunal que anule los actos administrativos “por medio de los cuales se reconoce y se confirma la personería jurídica al partido político denominado Progresistas”.

En el documento de 131 páginas, se indicó que la controversia radica en que el reconocimiento de Progresistas se dio pese a la supuesta existencia de procesos sancionatorios en curso contra el Mais, “con violación de la Constitución y la ley”, y se enumeraron cada una de las normas que se habrían pasado por delante.

Comisión séptima, reforma laboral
María José Pizarro no la pasa bien en el Pacto Histórico. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Una vez se conoció esta acción, la senadora María José Pizarro se pronunció a través de sus redes sociales: “Meses luchando por mis derechos y libertad política. Dilaciones injustificadas, fallos de tutela, pusieron todos los obstáculos para impedir nuestra participación política a pesar de haber cumplido con la ley”.

Ella denominó esta situación como “un nuevo golpe”, y entregó detalles del proceso que llegó al Consejo de Estado: “Acabo de enterarme de que Paloma Valencia pidió la nulidad de la personería jurídica de Progresistas ante el Consejo de Estado. Ganamos y ganaremos en democracia. No van a silenciar las voces del progreso”.

Contexto: Así quedó conformada la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico

El otro problema lo tiene en el Pacto Histórico, donde se había estipulado que ella sería la cabeza de lista al Senado, sin embargo, con la votación que obtuvo la exministra de Salud, Carolina Corcho, en la consulta del domingo, varias voces han sugerido que ella es quien debería tomar esa posición, como el exprecandidato presidencial, Gustavo Bolívar.

Pizarro dejó por sentada su posición: “Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”.

María José Pizarro Carolina CorchoPaloma Valencia

Carolina Corcho y María José Pizarro.

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Andrés Pastrana y Gustavo Petro.

