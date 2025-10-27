Gustavo Bolívar elogia a Carolina Corcho y la sugiere como fórmula vicepresidencial

El exprecandidato presidencial, Gustavo Bolívar, hizo un balance de la jornada electoral de este domingo, donde el Pacto Histórico eligió a Iván Cepeda como su aspirante a la Casa de Nariño y seleccionó a las personas que integrarán sus listas para competir por el Congreso en 2026.

Él manifestó en su cuenta de X que los números pondrían en evidencia un “éxito por donde se le mire”: “Más de 2.7 millones de votos en una consulta sin buses, sin lechona, sin compra de votos, sin TV, con 100.000 mesas menos y muchos dudan del éxito de la consulta ayer”.

Para él, el Pacto habría alcanzado hasta 4 millones de votos: “Hay que recordarles que se quedaron sin votar cientos de miles de personas porque de las 120 mil mesas que tiene una elección normal solo se instalaron cerca de 20.000. Ni los campesinos ni los colombianos en el exterior pudieron votar”.

A esto, según Gustavo Bolívar, se agrega otra teoría que genera revuelo en redes sociales: “Súmenle que fue una campaña barata, sin publicidad en TV, sin comprar conciencias y que fue la primera vez que en Colombia los ciudadanos organizan sus listas al Congreso a través del voto”.

Votaciones de la consulta del Pacto Histórico este domingo, 26 de octubre. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El exprecandidato presidencial, que se bajó de la consulta del movimiento de izquierda para respaldar a Iván Cepeda, dio por hecho que ningún partido político en Colombia tendría la militancia y la disciplina del Pacto Histórico, que no tiene personería jurídica: “CNE… increíble”, concluyó.

Frente a los resultados en particular, Bolívar también destacó el desempeño de los aspirantes, alagó a Carolina Corcho y la sugirió como una fórmula vicepresidencial: “Iván Cepeda, ganador. Será el candidato del Pacto Histórico en el frente amplio. A Carolina Corcho, toda mi admiración por tan estupenda y limpia campaña. Ojalá sea tenida en cuenta en alguna fórmula vicepresidencial”.