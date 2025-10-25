Suscribirse

Política

Reapareció Gustavo Bolívar luego de que a Petro lo incluyeran en la lista Clinton: nostálgico mensaje

El exprecandidato presidencial y exfuncionario compartió un extenso mensaje a través de su cuenta en X.

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 9:28 p. m.
gustavo bolívar Precandidato
El exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar reapareció en la escena política. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El presidente Gustavo Petro, así como algunos de sus familiares y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, tal como lo anunció este viernes el gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado compartido en la página oficial de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, llamaba la atención que, quien no había aparecido en la red social X después de la fuerte decisión del gobierno de Donald Trump contra el presidente Petro y algunos de sus familiares, era el exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar.

Contexto: Petro, sin visa y en la lista Clinton, guarda la esperanza de volver a Estados Unidos: así se imaginó volviendo a ese país

No obstante, Bolívar reapareció en la red social X este sábado, 25 de octubre, donde compartió un extenso y nostálgico mensaje.

Para empezar, el exprecandidato del Pacto Histórico dijo que, si bien la política ha traído a su vida cosas no tan agradables, de nada se arrepentía.

El Debate, entrevista Gustavo Bolívar
Gustavo Bolívar está apoyando a Iván Cepeda en la consulta interna del Pacto Histórico que se llevará a cabo este domingo. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

A mí la política no me ha dejado sino deudas, peligros, encierros, estigmatizaciones, calumnias, alejamiento de personas que he querido, familia fracturada, demandas y denuncias, intranquilidad, persecuciones, seguimientos y chuzadas en el gob. Duque y cosas peores. Pero si me preguntan si estoy arrepentido, les digo que no… Mostrar un camino decente en una actividad tan podrida, denunciar y hacer control social a corruptos y narcotraficantes, luchar contra tanta injusticia y servir a la gente más pobre de mi país, me hace sentir muy orgulloso de lo que soy y de lo que he hecho", dijo Bolívar en su mensaje en X.

Posteriormente, Bolívar concluyó diciendo que “hacer lo correcto” lo hace libre y, a la vez, feliz.

Contexto: “Al que ha incautado más cocaína lo incluyen en la lista Clinton”: indignación en el petrismo por decisión de gobierno Trump contra el presidente

“No nací para vivir cómodamente mientras el mundo se cae a pedazos. Puedo morir sin un peso en el bolsillo, pero lo haré sonriendo por haberlo intentado. Algunos valorarán las luchas que hemos dado y les darán continuidad hasta que en nuestro país se haga política con verdad y transparencia, hasta que la corrupción deje de ser cultura, hasta que se respeten los derechos de la gente y la misma gente deje de defender a quienes les roban o les venden esos derechos. No me arrepiento de nada. Hacer lo correcto me hace libre y feliz. Pase lo que pase, hay un Dios que todo lo ve y que sabe quién miente, quién dice la verdad, qué ha hecho cada uno de nosotros y qué merecemos”, finalizó diciendo el exprecandidato presidencial en X.

