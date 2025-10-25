Reapareció Gustavo Bolívar luego de que a Petro lo incluyeran en la lista Clinton: nostálgico mensaje

El presidente Gustavo Petro, así como algunos de sus familiares y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, tal como lo anunció este viernes el gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado compartido en la página oficial de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, llamaba la atención que, quien no había aparecido en la red social X después de la fuerte decisión del gobierno de Donald Trump contra el presidente Petro y algunos de sus familiares, era el exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar.

No obstante, Bolívar reapareció en la red social X este sábado, 25 de octubre, donde compartió un extenso y nostálgico mensaje.

Para empezar, el exprecandidato del Pacto Histórico dijo que, si bien la política ha traído a su vida cosas no tan agradables, de nada se arrepentía.

Gustavo Bolívar está apoyando a Iván Cepeda en la consulta interna del Pacto Histórico que se llevará a cabo este domingo. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

“A mí la política no me ha dejado sino deudas, peligros, encierros, estigmatizaciones, calumnias, alejamiento de personas que he querido, familia fracturada, demandas y denuncias, intranquilidad, persecuciones, seguimientos y chuzadas en el gob. Duque y cosas peores. Pero si me preguntan si estoy arrepentido, les digo que no… Mostrar un camino decente en una actividad tan podrida, denunciar y hacer control social a corruptos y narcotraficantes, luchar contra tanta injusticia y servir a la gente más pobre de mi país, me hace sentir muy orgulloso de lo que soy y de lo que he hecho", dijo Bolívar en su mensaje en X.

Posteriormente, Bolívar concluyó diciendo que “hacer lo correcto” lo hace libre y, a la vez, feliz.