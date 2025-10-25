La UIAF rechaza inclusión del presidente Petro en la lista Clinton: “Es una medida unilateral, basada en criterio político”

Tras la vinculación del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Brugos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) –conocida como la lista Clinton-, por supuestos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Gobierno, que pertenece al Ministerio de Hacienda y hace seguimiento a temas como el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se pronunció.

En un comunicado, rechazó este procedimiento y destacó los resultados que, en la lucha contra la corrupción, persecución al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, ha hecho el Gobierno.

La UIAF rechazó esta inclusión y la consideró “violatoria del debido proceso”, al desconocer “la trayectoria política del presidente Gustavo Petro como servidor público y los resultados de su administración frente a la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, sus delitos fuente, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP)”.

En la más reciente edición de SEMANA se analizan las tensiones y los escenarios que vienen en la relación entre EE. UU. y Colombia. | Foto: Semana

Destacó las cifras de gestión y desempeño de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, entre otros delitos, en este Gobierno, a través de la UIAF. Desde agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2025, la UIAF ha difundido 999 productos de inteligencia financiera, que han servido como “criterio orientador” para la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y los organismos que integran la Comunidad de Inteligencia.

“Estos informes difundidos en la actual administración tuvieron una estimación de 169,73 billones de pesos corrientes. Con relación al cuatrienio anterior (2018-2022), la UIAF difundió 527 productos de inteligencia financiera, que detectaron 51,1 billones de pesos corrientes, lo que implica que durante el Gobierno del presidente Petro se aumentó considerablemente en 89,5 % el número de productos, así como la detección de recursos vinculados al lavado de activos (232 %)”.

Para la entidad, estos resultados se han logrado por lo que llamó “avanzadas capacidades de inteligencia financiera de la UIAF en la detección de nuevas amenazas y tendencias del crimen organizado”, y, según la unidad, esto se ve reflejado en la desarticulación de organizaciones delictivas, “gracias al trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública”.

“En este periodo no se ha recibido requerimiento alguno por parte de autoridades judiciales nacionales, como lo son la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, u otras autoridades de otros países, sobre el cual se haya solicitado la realización de un informe de inteligencia financiera o intercambio de información del señor presidente de la República, de la primera dama de la Nación o de Nicolás Petro Burgos por estar presuntamente relacionados con delitos de LA/FT/FP”, dijo la UIAF.

Señaló que tampoco ha recibido reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de los bancos, en los que se relacione al presidente de la República o a la primera dama de la Nación con actividades vinculadas al LA/FT/FP.

Hizo una “búsqueda selectiva” en bases de datos, con respecto a Nicolás Petro Burgos, y la UIAF no encontró vínculos que lo relacionen con actividades de LA/FT/FP.

“Referente al ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villaneda, se ha recibido un requerimiento de autoridad judicial, aunque el informe no lo vincula con LA/FT/FP. Ello corresponde valorarlo a la instancia judicial correspondiente”, agregó la UIAF.

Gustavo Petro, Armando Benedetti, Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos fueron incluidos en la Lista OFAC, antes conocida como la Lista Clinton. | Foto: SEMANA /Getty Images

Aclaró en su pronunciamiento que la inclusión del presidente Petro, su esposa, su hijo y el ministro del Interior a esa lista, “no representa una decisión judicial; se trata de una medida administrativa, unilateral y discrecional, basada en un criterio político sin soporte probatorio y no equivale a una responsabilidad penal”.