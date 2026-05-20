Gustavo Petro presiente que, después de ser incluido en la lista Clinton por EE. UU., pueden “pasar cosas peores”

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a mencionar la sanción que se profirió en su contra por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al incluirlo en la lista Clinton. Medida que, según los expertos, es un bloqueo absoluto financiero.

De acuerdo con lo que ha manifestado el propio jefe de Estado, la medida en su contra por parte de la administración de su homólogo Donald Trump obedeció como consecuencia a una polémica declaración que dio en las calles de Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Sin embargo, el presidente Petro, este miércoles 20 de mayo, reveló un presentimiento que tiene, al advertir que la lista Clinton es un primer paso, ya que podrían pasar “cosas peores”.

“Entonces no me preocupa a mí mucho estar en esa lista; sé lo que está pasando en Bolivia y con Evo Morales, que puede ir a cosas peores y que hay gente que quiere que eso vaya a cosas peores”, expresó el presidente Petro en diálogo con Caracol Radio.

El presidente Gustavo Petro destapó por qué el gobierno del presidente de EE. UU. Donald Trump lo incluyó en la lista Clinton. La revelación la hizo en un evento público. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ESrPF6gDxO — Revista Semana (@RevistaSemana) May 16, 2026

Y agregó: “Yo ya he estado preso, sé resistir, sé resistir la tortura, sé leer a Hegel en la cárcel y tampoco me asusta y, en esa medida, lo que yo quiero es que mi voz se escuche en el mundo, sea una especie de guía para las juventudes colombianas y latinoamericanas, y este oscuro mundo de misiles y dinero va a pasar y rápido. Porque la humanidad tiene que enfrentarse a un reto. Sobrevivir en el planeta”.

En esa entrevista, el presidente volvió a criticar ese castigo por parte de EE. UU.: “Después de que me metieron en esa lista Clinton, eso ha cambiado en el tiempo. Una cosa era la lista Biden, otra la lista Clinton. Pero yo me he dado cuenta de que en el mundo la lista esta famosa cada vez se llena más de dirigentes políticos y no de narcotraficantes”.

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“Es que alguien pensó que metiéndome en la lista esa me iban a controlar políticamente y desconoció, y tengo que hablar solo a título personal, no de mi familia, porque también a varios miembros de mi familia los metieron en eso y no piensan igual que yo y no tienen mucho que ver conmigo, pero por simplemente estar al lado mío en ese momento, los metieron en la lista. Yo estoy acostumbrado a vivir sin el mercado”, insistió el mandatario colombiano.