El representante a la Cámara electo por el Pacto Histórico, Hernán Muriel, protagonizó la toma liderada por personas con pinturas que se acercaron a la vivienda del expresidente Álvaro Uribe para pintar una protesta sobre los falsos positivos.

El mismo congresista electo publicó un video en el que confirmó que estaba ubicado a 300 metros de la residencia del exmandatario, acompañado de comunidades que se sumaron a su manifestación.

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Muriel será uno de los legisladores que transitará por los pasillos del Congreso a partir del 20 de julio, cuando tomará posesión el nuevo poder legislativo elegido en las pasadas elecciones que se celebraron el 8 de marzo. Sin embargo, no es un rostro nuevo en el recinto. Él es el mismo activista que protagonizó un enfrentamiento que se hizo viral contra el senador Jota Pe Hernández, y en los últimos años apareció en la escena petrista de Antioquia.

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El representante electo ganó fama a partir de una plataforma digital llamada Cofradía para el Cambio, que creó junto a otro activista de izquierda. Si bien ese perfil de redes sociales se presenta como un medio alternativo de comunicación digital, sus contenidos durante los años recientes promovieron la agenda del presidente Petro.

Muriel se dio a conocer como periodista independiente y en octubre de 2025 apareció en la lista de precandidatos a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, para las consultas que convocó el ese entonces movimiento.

Hernán Muriel es un creador de contenidos que se dio a conocer a través del perfil de Cofradía para el Cambio. Foto: Redes sociales.

Fue tal la popularidad que ganó a través de las redes que se convirtió en el ganador de esa elección, incluso por encima de parlamentarios actuales como el representante Alejandro Toro, y desde ese resultado quedó con un puesto asegurado en el nuevo Congreso porque fue la cabeza de lista en Antioquia durante las legislativas.

Muriel quiso pintar un mural sobre los 7.837 falsos positivos que se presentaron en el marco del conflicto armado y que fueron reconocidos por la JEP.

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El día que se graduó como comunicador social, Muriel se quitó el pantalón y la camisa que vestía para subir al escenario. Entonces, recibió el diploma vistiendo pantaloneta y una camisilla en la que mostraba el mensaje: “Ser profesional es más que tener un cartón y vestir un traje”.

Después de protagonizar la toma de las inmediaciones de la vivienda de Uribe, el activista aseguró que su casa estaba en riesgo de un ataque. “El único resguardo que tenemos hoy es el pueblo. Pido al gobierno de Gustavo Petro protección, y de la misma forma, pido al pueblo respaldo consciente”, expresó.