Este viernes 15 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a mencionar el fuerte castigo que recibió por parte de la administración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de incluirlo en la lista Clinton.

Lo hizo en pleno evento público que organizó su Gobierno, en el cual el mandatario colombiano reveló las razones del porqué EE. UU. lo tiene en esa lista, la cual según expertos en la materia bloquea todos los movimientos financieros.

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En el discurso que dio, el jefe de Estado indicó: “Entonces, en el diálogo entre civilizaciones, a partir de la diversidad, pero también del encuentro entre culturas, y por eso me atrevo a responderle a Donald Trump que la lucha por la equidad humana y el respeto a la diferencia y la diversidad cultural de la humanidad no es la supresión de lo que él llama la cultura occidental”.

“Por tanto esa reacción violenta de quienes creen que se está aboliendo la cultura occidental porque surgen las inmensas diversidades culturales del mundo y esa reacción violenta se traduce en misiles y en bebés muertos y en genocidios como el de Gaza”, manifestó el mandatario colombiano.

Además afirmó en su intervención en el atril: “Por eso estoy en la lista OFAC, no es por más, por decir estas palabras, pero en las Naciones Unidas y en Nueva York”.

“Es entonces una diversidad que integra también la cultura occidental. Ese es el debate que yo he querido mantener aquí. Porque a veces la lucha por la identidad nos hace negar las otras culturas. Y eso es igualmente violento, no nos sirve”, recalcó Petro.

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Y finalizó en su discurso: “La lucha por la identidad debe hacer crecer las expresiones culturales de la sociedad propia, pero ponerla en diálogo con las demás, no negar las demás. Diálogo que incluso es la construcción misma del arte con fuentes diferentes, como actualmente se expresa. Y en esa medida el diálogo de civilizaciones es la contra del misil y del dinero. Si por un lado va el poder del dinero y del misil como eje de construcción del poder mundial, por otro lado también va la palabra y las multitudes”.