A 15 días de la primera vuelta presidencial, Gustavo Petro lanzó un aviso: “Apenas inicia una transformación de Colombia”

Empieza la cuenta regresiva para que el país viva la primera vuelta presidencial, la cual se realizará el próximo 31 de mayo. En esa fecha los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para definir el rumbo político del país.

Y en medio de un evento en Santander, este viernes 15 de mayo, el mandatario colombiano dio un discurso que calentó la arena política del país a 15 días de la primera vuelta presidencial.

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En su intervención, el jefe de Estado fue directo en señalar: “Apenas inicia una transformación de Colombia”.

Además, el presidente Petro habló de los avances de su Gobierno en materia de educación: “La fuerza popular hace posibles las transformaciones que hoy está viviendo Colombia. Apenas inicia una transformación de Colombia, condenada a una violencia casi eterna; a pesar de los problemas, así sean complejos, que no se superan de la noche a la mañana, se necesita ayuda de los gobiernos que están por venir”

“Con la reforma tributaria logramos un juego sinérgico; se les entregó más dinero a las organizaciones territoriales, se priorizó la educación; ya han pasado casi cuatro años y se puede hacer una evaluación, ritmo de inversión de infraestructura. Esperamos que la mayoría de los jóvenes y la totalidad puedan acceder a esta instancia de la educación superior en Colombia”, indicó el jefe de Estado.

Y avanzó en su discurso: “Hoy por hoy logramos una cobertura del 60 % para que los jóvenes puedan estudiar; era 54 % cuando entramos, el próximo puede aumentar en 10 puntos más, para que se acceda a un derecho de educación superior gratuita y con calidad”.

“Hace 34 años se escribió esa Constitución; lamentablemente, esa distancia tiene como víctima mayor al pueblo más necesitado de Colombia. Este Gobierno ha querido abrir la oportunidad y entre más oportunidades a la juventud, al cerebro; Colombia tiene mucho potencial, también con energías limpias”, manifestó Gustavo Petro.

Y concluyó: “Como si la economía necesita cada vez más saber, Colombia ha renunciado al saber y al conocimiento, tesis que no se había abordado en décadas en el país; el dinero público debe ser para la educación pública; un Gobierno debe actuar como cualquier familia”.

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Sobre esa visita que hizo a Santander, el mandatario colombiano publicó en su cuenta personal: “Yo creo que esta sede que entregamos en Málaga, Santander, para la universidad pública UIS es una de las más hermosas de América Latina. Costó más de cien mil millones de pesos y en más de la mitad se financió con la Nación”.

Y en otro mensaje expresó: “Me encuentro en Málaga, Santander, presentando una de las sedes universitarias públicas más hermosas de Latinoamérica; esta vez es la UIS. Invertimos dineros por 55.000 millones de la nación, además del departamento y la UIS. Puse la primera piedra y ahora la entrego como joya y templo del saber a la juventud santandereana”.