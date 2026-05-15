“El Congreso no puede seguir siendo el trapito de bajar ollas que quiera un presidente”: Lidio García envía duro mensaje a Gobierno Petro

Lidio García Turbay, presidente del Congreso de la República, le respondió la semana al presidente Gustavo Petro que “órdenes no recibimos de Presidencia de la República”. Lo anterior, luego de que el Jefe de Estado hiciera unos comentarios relacionados con la asistencia de los congresistas a las sesiones.

Ahora, en El Debate de SEMANA, García aprovechó para enviarle un duro mensaje al Gobierno Petro.

“Le digo la verdad. El Congreso no puede seguir siendo el trapito de bajar ollas que quiera un presidente o que quiera cualquier ministro, o cualquier otra persona para no seguir señalando a nadie”, dijo en El Debate el presidente del Congreso.

García también fue enfático en decir que él está para defender al Congreso de la República y que así lo hará mientras pueda.

“Yo lo defenderé y cuando no tengamos la razón también lo diré sin ningún tipo de temor. Pero en este caso hay que mirar todas las bancadas para que vean quiénes son los que se retiran”, agregó el congresista.

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