“El mejor incremento que tendría el país sería de la moral, de la decencia”, le dicen al presidente Petro tras sus recientes trinos y declaraciones

El abogado Mauricio Gaona, uno de los más reconocidos del país, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, se refirió a los llamados del presidente Gustavo Petro a cambiar la Constitución, pese a que en campaña juró que no lo haría.

De igual manera, se refirió a las constantes peleas protagonizadas por el jefe de Estado contra todo aquel que no esté de acuerdo con él, sin importar la temática.

“A poderes desbordados, controles inmediatos”: andanada de Petro contra el Consejo de Estado desata respaldo institucional a la corporación

“Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

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De acuerdo con Gaona, los ataques del presidente Gustavo Petro no pueden ser opiniones. “Las denuncias penales no se basan en opiniones”, aseguró, tras lamentar cómo, por ejemplo, el mandatario ataca al Consejo de Estado.

“Naturalmente, un jefe de Estado puede discrepar de una decisión, pero él representa el Estado de derecho. Y atacar directamente a un magistrado o a una corte, pues realmente ya es una muestra de autoritarismo constitucional y no es una muestra democrática. Los magistrados tienen que hacer su trabajo”, aseguró Gaona.

“La forma en que un presidente de la República puede oponerse a esas decisiones no es generando una denuncia penal, sino utilizando los recursos de ley, como son recursos de instancia de los tribunales de justicia. Eso lo hacen los demócratas. Pero lo que hace el aspirante a dictador normalmente es precisamente aminorar la independencia de la Rama Judicial, cercenar la separación de poderes y eliminar la libertad que ello representa”, agregó.

A renglón seguido, el abogado recordó cómo el presidente Petro ha utilizado el alza del salario mínimo como un instrumento político. “El problema de Colombia no son las leyes, son los líderes. Y un incremento en un salario, un incremento en algo en la vida, pues puede ser favorable, pero créanme que es temporal. El mejor incremento que tendría el país sería un incremento moral, un incremento de la decencia, de la responsabilidad, de la ética de Estado y de personas que de verdad resuelvan los problemas de la gente”, aseveró el abogado.

“Y sí, obviamente ayudar a que la gente gane más dinero, nadie puede estar en contra de eso, pero impulsar la economía; este país tiene un potencial enorme y es eso no se va a hacer”, agregó.

“Estos disfraces funcionan por un tiempo. [...] Una cosa es que nosotros discutimos esto acá y naturalmente la narrativa que ellos han manejado está muy bien manejada, es simplemente hacer que la prensa es una élite, y simplemente la libertad de prensa es un derecho de las élites que nos controlan a nosotros los pobres y nos tienen sometidos, o que el Congreso es lo suficientemente corrupto y que hay que cambiarlo, que hay que eliminarlo si está en contra mía..., y esa posición es muy mala. Entonces, se hacen todas las narrativas, se conciertan todas las narrativas, se controla la narrativa de la historia para impedir un futuro diferente”, agregó.

El abogado también dijo: “Si Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, creo que la historia va a juzgar muy duro a Paloma [Valencia] y a De la Espriella”.

“Yo entiendo la importancia de que existan varios candidatos, pero es que no se iba a enfrentar una elección como las de siempre. (…) Se trata de elegir si cambiamos el sistema de gobierno”, sostuvo.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.