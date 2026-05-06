Lidio García vuelve a frenar a Gustavo Petro: “No recibimos órdenes de la Presidencia de la República”

Una vez más el presidente del Congreso, Lidio García, paró en seco al presidente Gustavo Petro, quien lleva varias días exigiendo al Legislativo que se publiquen las inasistencias de los representantes y senadores a las sesiones plenarias.

Petro ha hecho la petición a través de sus redes sociales y en el discurso del Día del Trabajo que pronunció desde la ciudad de Medellín.

Sin embargo, las peticiones del mandatario no han caído bien en el Senado y Lidio García aseguró que en Colombia todavía existe la separación de poderes y que Petro debe respetar eso.

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“Nosotros somos una de las tres ramas del poder con total independencia y autonomía. Y pues él manda en lo suyo y acá mandamos nosotros en lo nuestro; y si tienen la necesidad de conocer quiénes asisten y quién no asiste, pues que presenten un derecho de petición o un recurso a Secretaría General y se les responde sin ningún tipo de problema”.

Fachada del Capitolio Nacional. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

García asegura que cualquier ciudadano puede acceder a la información sobre las inasistencias de los congresistas, pero a través de los conductos indicado, no de las redes sociales.

“Órdenes no recibimos de parte de Presidencia de la República, así que hagan el trámite formal”, dijo.

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Por esa razón, reiteró que si la Casa de Nariño tiene interés en conocer esa información, deberá radicar un derecho de petición y esperar el tiempo indicado por la ley para su debida respuesta.

“Tienen que pedirlo formalmente como un ciudadano normal; pero lo que estoy hablando es que los mensajes de dar órdenes aquí no son recibidos de ninguna forma, por lo menos mientras yo esté de presidente aquí no acatamos órdenes, sino podemos tener sugerencias, solicitudes respetuosas, pero esto es una rama del poder que tiene total independencia y autonomía”.

El presidente del Congreso ha tenido una tensa relación con la Casa de Nariño porque en reiteradas ocasiones se han enviado duros mensajes hacia el Legislativo.

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García en varias ocasiones ha tenido que salir a pedir respeto por el Congreso de la República tras declaraciones del presidente Gustavo Petro en diferentes escenarios.

La petición del Ejecutivo se da porque tiene afán de que se tramiten algunas iniciativas que están pendientes de discusión, como la ley de la Jurisdicción Agraria y la reforma a la salud.

El presidente de la Cámara, Julián López, sí atendió la petición de Petro y anunció que daría a conocer la lista de las inasistencias, aunque no indicó el momento en que lo hará.