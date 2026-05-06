Tras visita de Gustavo Petro a la Universidad Nacional, varios profesores fueron amenazados: “A mis estudiantes les pido disculpas”

Diego Torres, profesor de física de la Universidad Nacional, denunció ser víctima de amenazas tras la visita que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, al campus de la sede de Bogotá.

En diálogo con SEMANA, el profesor relató los hechos que lo impactaron al llegar a su oficina para dictar clase, este miércoles 6 de mayo: “Había amenazas directas no solamente contra mí, sino contra otros profesores de la Universidad Nacional de Colombia y, de hecho, es algo que ha venido sucediendo de manera reiterada a los profesores y profesoras que no estamos de acuerdo con cierta imposición del Gobierno nacional, que es una mesa constituyente universitaria que va muy en línea con su proyecto político. Pareciera que todo el que se opone al Gobierno tiene que soportar las amenazas y el señalamiento directo de personas que no sabemos quiénes son”.

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Además, expresó: “Ahí aparece mi nombre, pero estas amenazas son contra varios docentes de la universidad y estudiantes que necesitan esquema de seguridad; claro que me siento amenazado e intimidado, pero yo soy la punta del iceberg de todo un grupo de académicos que estamos siendo amenazados por estar en contra de la mesa constituyente universitaria, una imposición del Gobierno nacional. Hablemos de esa mesa constituyente universitaria”.

Y lanzó una fuerte crítica al mandatario colombiano por “politizar” la Universidad Nacional con una idea de realizar una constituyente para modificar drásticamente los estatutos para elegir directivas: “Desafortunadamente, es intención de la Presidencia de la República el instrumentalizar a la Universidad Nacional; ya lo hizo en el pasado con la imposición de un rector que, de acuerdo con lo que había ganado, algo que no es cierto; ya se vio actualmente en el pasado con el uso de la universidad para espacios políticos y el señor presidente haciendo politiquería dentro de la universidad; ahora la vemos en este caso tratando de mostrar un logro que además no es de él, es un logro que viene de administraciones pasadas”.

“Esa es la forma más antiacadémica en la historia de la universidad. Primero, quiere que por votación se designe al rector y a los decanos, es decir, la meritocracia. Los méritos académicos ya se olvidan y abre la puerta de manera peligrosa que yo tengo más de 60.000 personas en la Universidad Nacional que son votantes, entonces, claro, yo me hago elegir como decano por voto popular, con todos los vicios de la democracia; no me importa mi hoja de vida, luego me hago votar, elegir rector y luego escalo a ser senador y hasta presidente de la República, sin importar mis méritos académicos”, expresó el docente Diego Torres.

El académico le lanzó un fuerte dardo a Petro: “Eso es muy peligroso. Es instrumentalizar a la universidad. Esta mesa constituyente universitaria es un experimento del mismo Gobierno nacional para hacer con la universidad lo que este Gobierno ha hecho en otras instancias”.

Amenazas a docentes de la Universidad Nacional. Foto: Foto suministrada a SEMANA

Esta situación que escala la tensión se dio en medio de un incómodo episodio que vivió Petro el martes de esta semana en un discurso que dio en el campus de esa institución de educación superior, ya que previo a su llegada a la sede de Bogotá, aparecieron afiches rechazando la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

Entretanto, el actual rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, respondió a las acusaciones de Petro de estar detrás de un plan de sabotaje a su visita al campus.

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“Presidente @petrogustavo, le aclaro, con respeto, que no tengo militancia partidista; mi vida es la @UNALOficial. Nuestra universidad es de puertas abiertas y su visita fue garantizada con rigor”.

Por último, expresó: “Las expresiones de la comunidad, que no fueron promovidas por nuestra administración, aunque puedan resultar incómodas, son parte de esa pluralidad que juramos proteger. El diálogo y el respeto seguirán siendo los pilares de mi gestión en la @UNALOficial”.