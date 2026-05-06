El candidato presidencial Abelardo de la Espriella acusó al mandatario Gustavo Petro y al también candidato Iván Cepeda, quien es uno de los artífices de la política de paz total, de “arrodillarse” ante el ELN.

Ese cuestionamiento sucede después de que el Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla anunciara lo que calificaron como un llamado a un “juicio revolucionario” contra los agentes del CTI que fueron secuestrados desde el 8 de mayo de 2025.

Los funcionarios cumplirán un año en cautiverio a manos de ese grupo ilegal y el ELN se niega a regresarlos a la libertad, a pesar de que meses atrás tuvo acercamientos con el Gobierno nacional con una supuesta intención de paz.

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De la Espriella fue claro: “Petro y Cepeda se arrodillaron ante el ELN y estas son las consecuencias. Los bandidos llaman ‘juicio, condena y prisión revolucionaria’ al flagelo del secuestro. Los terroristas pretenden definir conductas delictivas y se ufanan de no aplicar “pena capital” a sus víctimas.

Las víctimas son Rodrigo López y Jesús Antonio Pacheco, agentes del CTI de la Fiscalía; y Franki Esley Hoyos y Yordin Fabian Pérez, agentes de la Dijín de la Policía. El ELN señala a esos funcionarios por un supuesto espionaje e hizo público que les aplicó lo que nombraron como una “sentencia condenatoria” ampliando los días de su secuestro.

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El candidato presidencial advirtió que “esto pasa cuando un gobernante abraza al terrorismo y le da la espalda al pueblo. Es lo que quieren hacer cuatro años más, pero no lo permitiremos. Desde el 7 de agosto nuestros militares, policías e integrantes de CTI ya no estarán solos, y todo secuestrador que se crea juez terminará en la cárcel o en una tumba. Les voy a enseñar lo que es justicia”.