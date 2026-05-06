Luis Gilberto Murillo, exministro de Petro, confirma adhesión a Iván Cepeda: “Sé que esta decisión genera preguntas”

Luis Gilberto Murillo, férreo defensor del Gobierno Petro, oficializó su adhesión a Iván Cepeda para la primera vuelta que se disputará el 31 de mayo, declinando así su aspiración presidencial con la que la intención de voto, según las encuestas, no superaba ni siquiera el 3 % necesario para pasar el umbral.

Murillo fue canciller y embajador durante la administración de Gustavo Petro, hasta convertirse en uno de las decenas de ministros que abandonaron su gabinete. Si bien había marcado un camino para este 2026 que supuestamente se alejaría del Pacto Histórico, acaba de aterrizar en la Alianza por la Vida con la que ese partido quiere ganar los comicios en primera vuelta. .

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“Hemos tomado la decisión de declinar mi aspiración presidencial y unirme a su campaña. Esta ha sido una decisión tomada en familia, con nuestro equipo y nuestras bases, con la convicción de que Colombia necesita articular esfuerzos”, expresó Murillo.

El excanciller dijo que no se une a una persona, sino a un objetivo compartido en una coalición. “Quiero ser claro en que esta no es una decisión que se alinea con una tendencia política o ideología, sino con el futuro de Colombia en el que Iván nos representa a todos”, agregó.

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Murillo estuvo recolectando firmas para apoyar su candidatura y eligió a Luz María Zapata como su compañera de fórmula para la vicepresidencia. Por ahora, Zapata no ha dicho qué decisión tomará para la elección del 31 de mayo.

El excandidato admitió que su salida de la elección ha generado preguntas. “Sé que esta decisión genera preguntas y las respeto, pero también creo que el país está cansado de los egos”, expresó.

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La senadora María José Pizarro afirmó que las alianzas que está formando la campaña no son solo para las elecciones, sino que son a largo plazo. Además, enfatizó que incluyen la creación de acuerdos programáticos.

Los excandidatos Clara López y Juan Fernando Cristo, junto con el Partido Verde, apoyaron la candidatura de Cepeda. Sin embargo, esto causó divisiones en el partido y varios miembros manifestaron su objeción de conciencia, diciendo que no pueden votar por Cepeda.