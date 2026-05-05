Luis Gilberto Murillo renunciará a su candidatura presidencial y apoyará a Iván Cepeda

Fuentes de la campaña de Luis Gilberto Murillo confirmaron a SEMANA que el exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Petro renunciará a su candidatura presidencial y se sumará al proyecto político de Iván Cepeda, de cara a la primera vuelta, programada para el 31 de mayo.

El anuncio formal se hará mañana, 6 de mayo, en un hotel del centro de Bogotá a las 10:00 a. m., donde se espera la asistencia de los principales dirigentes del Pacto Histórico y los líderes que han respaldado la candidatura del exalto funcionario del Ejecutivo.

“La paz total fracasó”: Luis Gilberto Murillo pide suspender mesas de diálogos y plantea una estrategia territorial

Murillo pretendió competir por la Casa de Nariño en llave con Luz María Zapata como su fórmula a la Vicepresidencia. Ella fue presidenta de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y expareja sentimental del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Cuando se dio el anuncio, Murillo manifestó en redes sociales: “Somos la dupla que está mejor preparada para gobernar con experiencia, conocimiento del Estado y trabajo en los territorios. Con Luz María Zapata tenemos la firmeza y la visión para conducir a Colombia hacia más oportunidades. La oportunidad es Colombia”.

Luis Gilberto Murillo en la ONU. Foto: Cancillería

Luis Gilberto Murillo no ha sido el único candidato que se ha bajado del tarjetón. Antes de vencerse la fecha de postulaciones, también lo hizo Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior del Gobierno Petro, que dio un paso al costado y hoy figura como una de las fichas clave en la campaña de la izquierda.

Con la dimisión del excanciller, son doce personas las que aspirarán por la Presidencia el próximo 31 de mayo: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Sondra Macollins, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Gustavo Matamoros, Carlos Caicedo y Santiago Botero.

“La paz total fracasó”: Luis Gilberto Murillo pide suspender mesas de diálogos y plantea una estrategia territorial

Los punteros de la contienda, según la más reciente medición de AtlasIntel para SEMANA, son Iván Cepeda (37.4 %), Abelardo de la Espriella (29.4 %) y Paloma Valencia (20.9 %).