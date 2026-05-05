Alfredo Deluque lidera audiencia clave en el Senado para reglamentar la reforma “Colombia sin Hambre”

La Comisión Primera del Senado realizó este 5 de mayo una audiencia pública clave para avanzar en la reglamentación de la reforma constitucional “Por una Colombia sin Hambre”, iniciativa liderada por el senador Alfredo Deluque.
El encuentro se dio en el marco del Proyecto de Ley 290 de 2025 y reunió a entidades del orden nacional e internacional, como la FAO, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Igualdad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Colombia Compra Eficiente.
También participaron líderes campesinos, organizaciones sociales, academia y ciudadanía.
La discusión ocurre en medio de cifras que reflejan la magnitud del problema. Según el DANE, cerca del 28 por ciento de los hogares en el país enfrenta inseguridad alimentaria.
A esto se suman alertas del Instituto Nacional de Salud sobre casos de mortalidad infantil relacionados con la desnutrición.
Durante la audiencia, los participantes coincidieron en la necesidad de una política pública integral que garantice el acceso a una alimentación adecuada. Entre los puntos planteados se destacaron la articulación entre entidades, el enfoque territorial y el fortalecimiento de programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
“Este es un paso clave para que una reforma constitucional histórica se convierta en una realidad. El Estado debe garantizar que ningún colombiano padezca hambre”, dijo el senador Deluque.
El espacio sirvió para recoger propuestas técnicas que serán incluidas en el trámite de los proyectos de ley estatutaria acumulados 267, 274, 288 y 290 de 2025, que buscan reglamentar este derecho.
La iniciativa continúa su curso en el Congreso, mientras crece la presión por adoptar medidas concretas frente a la inseguridad alimentaria en Colombia.
El Senador reiteró su compromiso de seguir avanzando en una reglamentación efectiva que contribuya a cerrar brechas y garantizar condiciones dignas para todos los colombianos, en especial, para aquellos que están dentro de los porcentajes de inseguridad alimentaria.