Alfredo Deluque lidera audiencia clave en el Senado para reglamentar la reforma “Colombia sin Hambre”

La Comisión Primera del Senado realizó este 5 de mayo una audiencia pública clave para avanzar en la reglamentación de la reforma constitucional “Por una Colombia sin Hambre”, iniciativa liderada por el senador Alfredo Deluque.

Seguridad alimentaria: así avanza el plan para aliviar el hambre en Colombia

Alfredo Deluque en la comisión primera Foto: Alfredo Deluque

El encuentro se dio en el marco del Proyecto de Ley 290 de 2025 y reunió a entidades del orden nacional e internacional, como la FAO, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Igualdad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Colombia Compra Eficiente.

También participaron líderes campesinos, organizaciones sociales, academia y ciudadanía.

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En las casas han cambiado la carne por el salchichón. El 54,2% de la población colombiana vive en inseguridad alimentaria. Foto: Guillermo Torres Foto: Guillermo Torres

La discusión ocurre en medio de cifras que reflejan la magnitud del problema. Según el DANE, cerca del 28 por ciento de los hogares en el país enfrenta inseguridad alimentaria.

A esto se suman alertas del Instituto Nacional de Salud sobre casos de mortalidad infantil relacionados con la desnutrición.

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Los hogares con cinco o más integrantes aumentaron la prevalencia de la inseguridad alimentaria. Foto: istock

Durante la audiencia, los participantes coincidieron en la necesidad de una política pública integral que garantice el acceso a una alimentación adecuada. Entre los puntos planteados se destacaron la articulación entre entidades, el enfoque territorial y el fortalecimiento de programas dirigidos a poblaciones vulnerables.

“Este es un paso clave para que una reforma constitucional histórica se convierta en una realidad. El Estado debe garantizar que ningún colombiano padezca hambre”, dijo el senador Deluque.

En Colombia, 104.872 niños han sido reportados con padecimiento de desnutrición crónica desde 2020. Año tras año, la cifra se incrementa. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El espacio sirvió para recoger propuestas técnicas que serán incluidas en el trámite de los proyectos de ley estatutaria acumulados 267, 274, 288 y 290 de 2025, que buscan reglamentar este derecho.

La iniciativa continúa su curso en el Congreso, mientras crece la presión por adoptar medidas concretas frente a la inseguridad alimentaria en Colombia.

A la central de abastos más grande de Colombia – Corabastos llegan cientos de toneladas de alimentos cosechados en el campo de nuestro país. Foto: Guillermo Torres Foto: Guillermo Torres

El Senador reiteró su compromiso de seguir avanzando en una reglamentación efectiva que contribuya a cerrar brechas y garantizar condiciones dignas para todos los colombianos, en especial, para aquellos que están dentro de los porcentajes de inseguridad alimentaria.