Alfredo Deluque advierte sobre riesgos electorales en La Guajira: “Ese cuentecito de ir a las mesas y meter votos se acabó”

El congresista sostuvo que los ojos del país están puestos sobre los lugares de votación en ese departamento.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 3:36 p. m.
Alfredo Deluque Zuleta, candidato al Senado
Alfredo Deluque Zuleta, candidato al Senado Foto: Equipo de prensa ADLZ

El senador Alfredo Deluque aseguró que se estaría gestando un fraude electoral en La Guajira de cara a las elecciones del domingo 8 de marzo, en las que los colombianos acudirán a las urnas para elegir un nuevo Congreso.

Las declaraciones fueron hechas durante un evento público en el departamento, luego de que se interceptara un vehículo en el municipio de Hato Viejo en el que se transportaban 145 millones de pesos en efectivo y piezas de campaña del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.

“Por ahí andan diciendo que aquí en Uribia van a sacar más de 20 mil votos en la lista de la Cámara. A nosotros como que nos tienen amarrados, como que nos amarraron a un palo, y les voy a advertir también otra cosa: ese cuentecito de ir a las mesas y meter los votos como ellos están acostumbrados se les acabó”, aseguró Deluque.

El senador sostuvo que “habrá controles en todas las mesas, va a haber testigos y la Fuerza Pública estará con los ojos puestos en Uribia para evitar que aquí se despachen y saquen votos donde no los tienen".

El congresista del Partido de la U pidió que los jurados cumplan su misión de dar garantías en las mesas para que los habitantes de La Guajira puedan votar. “Yo no acepto de ninguna manera que vengan a saltarse el sistema electoral”, afirmó Deluque.

El senador de La Guajira hizo esas declaraciones después de que la Unidad Nacional de Protección confirmara que un escolta de la entidad, perteneciente al esquema del secretario de la Cámara, Jaime Lacuoture, iba a bordo del vehículo en el que se transportaba ese dinero.

El dinero estaba guardado en sobres, cada uno marcado con nombres de personas. El candidato Restrepo aseguró que no tiene ningún vínculo con ese hecho, mientras que el secretario de la Cámara sostuvo que no está relacionado con posibles delitos electorales.

