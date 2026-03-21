¿Quién informa al presidente Petro sobre temas de seguridad nacional?

Hay un profundo malestar en las Fuerzas Militares y la Policía con el presidente Gustavo Petro. Sus recientes salidas en falso en X, como la información de 27 cuerpos calcinados por supuestos bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia, han suscitado desconfianza.

La inesperada respuesta de X a una publicación de Gustavo Petro: “Categóricamente falso”

Versiones recogidas por SEMANA señalan que el jefe de Estado no verificaría con sus funcionarios buena parte de la información sensible de seguridad nacional que publica en la red social y se valdría de mensajes que le remiten líderes sociales, periodistas comunitarios y seguidores, sin la respectiva confirmación. Después de encender polémicas con sus trinos es cuando las autoridades investigan y, en su mayoría, descartan las afirmaciones del primer mandatario. No solo se tiene el antecedente de Ecuador; también episodios en La Guajira y Magdalena.