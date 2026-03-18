Política

La inesperada respuesta de X a una publicación de Gustavo Petro: “Categóricamente falso”

Varios usuarios de esa plataforma reaccionaron al mensaje del presidente.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 12:03 p. m.
El presidente Gustavo Petro recibió una ola de críticas por un mensaje que publicó en su cuenta de X.
El presidente Gustavo Petro recibió una ola de críticas por un mensaje que publicó en su cuenta de X. Foto: Presidencia / Adobe Stock

Un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de X desató una ola de comentarios entre los usuarios.

“El Petro más peligroso es el que está por venir”: Iván Duque advierte lo que viene después del 7 de agosto y habla de Iván Cepeda

Lo particular es que X respondió a la publicación del mandatario colombiano: “Esto que dice el Presidente es categóricamente FALSO”.

El mensaje del jefe de Estado está relacionado con los fallecimientos durante la pandemia de covid-19. “La mayoría de las personas que murieron de COVID murieron en sus casas y no fueron tratadas. La mayoría de los recursos que usted en el gobierno de Duque trasladó a las EPS, según el informe técnico de la Contraloría, fueron robados“, escribió el mandatario.

Su publicación se dio como respuesta a una crítica que lanzó el exministro de Salud, Fernando Ruiz, en medio de la crisis en el sistema que atraviesa el sector: “Me corresponde recordar a los colombianos que ese mismo sistema de salud que @petrogustavo logró destruir, salvó cientos de miles de vidas durante la pandemia, hospitalizó en cuidados intensivos a más de 300.000 pacientes y vacunó a más de 40 millones de colombianos. Todo sin que tuvieran que pagar un solo peso. Ténganlo presente cuando depositen su voto en la primera vuelta”.

Política

Armando Benedetti insiste en que se permita una “verdadera auditoría” del software electoral

Política

MinMinas responde a gremios del sector energía que alertan sobre millonarias deudas: “Sincerémonos”

Política

Esta es la condena que tendrían los capturados por liderar una organización criminal de peleas de perros

Política

José Félix Lafaurie, indignado con Paloma Valencia porque uno de sus jefes de debate es Aurelio Iragorri: “De razón le esquilmaron la candidatura a Cabal”

Política

“La bomba no está oxidada”: Gustavo Petro ante cuestionamientos por artefacto hallado en la frontera con Ecuador

Política

El petrismo insiste en que Iván Cepeda debe ganar en primera vuelta y promueve recorrido de la minga indígena por el país con Quilcué

Política

Paloma Valencia habla de plan que tendría Petro con las EPS y dice lo que ella hará para salvar la salud: “Manejos oscuros”

Política

Gustavo Petro respondió mensaje de Álvaro Uribe sobre temor a la continuidad con Cepeda: “No me dejo engañar del disfraz”

Gente

Adriana Lucía se pronunció ante ataque que recibió por su apoyo al Gobierno Petro: “¿Me está pagando quién?”

Opinión

El amor por los informales los lleva a multiplicarlos

Pero los usuarios de las redes sociales le pasaron una fuerte factura a Petro, entre ellos, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien publicó: “Petro es el difusor más grande de noticias falsas de Colombia. Y es que, según @DANE_Colombia, más del 93 % de las víctimas de COVID en Colombia murieron en una clínica o un hospital. Destruyó el sistema de salud a punta de mentiras y hoy los pacientes pagan las consecuencias”.

“Como siempre, inventando. Solo el 6,8 % de las defunciones por covid fueron en domicilios. ¿De dónde saca que la mayoría de las personas “murieron en sus casas”? ¡Mitómano empedernido!”, es otro mensaje que se lee en la red social.

“Fernando Ruiz llevó a cabo uno de los más completos planes de vacunación del mundo. Su promesa de vacunación contra la fiebre amarilla se quedó en trinos y carreta. La diferencia entre hacer y divagar”, recalcó finalmente un internauta.

“El sistema de salud que Gustavo Petro logró destruir salvó cientos de miles de vidas durante la pandemia”: Fernando Ruiz, exministro de Salud

Pese a las críticas, el mandatario colombiano aún no ha eliminado la publicación.