La inesperada respuesta de X a una publicación de Gustavo Petro: “Categóricamente falso”

Un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de X desató una ola de comentarios entre los usuarios.

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Lo particular es que X respondió a la publicación del mandatario colombiano: “Esto que dice el Presidente es categóricamente FALSO”.

El mensaje del jefe de Estado está relacionado con los fallecimientos durante la pandemia de covid-19. “La mayoría de las personas que murieron de COVID murieron en sus casas y no fueron tratadas. La mayoría de los recursos que usted en el gobierno de Duque trasladó a las EPS, según el informe técnico de la Contraloría, fueron robados“, escribió el mandatario.

Su publicación se dio como respuesta a una crítica que lanzó el exministro de Salud, Fernando Ruiz, en medio de la crisis en el sistema que atraviesa el sector: “Me corresponde recordar a los colombianos que ese mismo sistema de salud que @petrogustavo logró destruir, salvó cientos de miles de vidas durante la pandemia, hospitalizó en cuidados intensivos a más de 300.000 pacientes y vacunó a más de 40 millones de colombianos. Todo sin que tuvieran que pagar un solo peso. Ténganlo presente cuando depositen su voto en la primera vuelta”.

Pero los usuarios de las redes sociales le pasaron una fuerte factura a Petro, entre ellos, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien publicó: “Petro es el difusor más grande de noticias falsas de Colombia. Y es que, según @DANE_Colombia, más del 93 % de las víctimas de COVID en Colombia murieron en una clínica o un hospital. Destruyó el sistema de salud a punta de mentiras y hoy los pacientes pagan las consecuencias”.

“Como siempre, inventando. Solo el 6,8 % de las defunciones por covid fueron en domicilios. ¿De dónde saca que la mayoría de las personas “murieron en sus casas”? ¡Mitómano empedernido!”, es otro mensaje que se lee en la red social.

“Fernando Ruiz llevó a cabo uno de los más completos planes de vacunación del mundo. Su promesa de vacunación contra la fiebre amarilla se quedó en trinos y carreta. La diferencia entre hacer y divagar”, recalcó finalmente un internauta.

“El sistema de salud que Gustavo Petro logró destruir salvó cientos de miles de vidas durante la pandemia”: Fernando Ruiz, exministro de Salud

Pese a las críticas, el mandatario colombiano aún no ha eliminado la publicación.