“Fueron robadas”: Gustavo Petro arremetió contra exministro de Iván Duque. Este fue el mensaje que disgustó al presidente

La crisis en el sistema de salud por el que atraviesa el país, el cual, según varios sectores políticos, profundizó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, suma cuestionamientos.

Este fue el caso del exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien estuvo al frente de esa cartera durante el gobierno de Iván Duque. A través de su cuenta personal de X, Ruiz hizo una fuerte crítica.

Petro amenaza nuevamente a las EPS: “Empresa que esté en condición de liquidación, se liquida”

“Me corresponde recordar a los colombianos que ese mismo sistema de salud que @petrogustavo logró destruir, salvó cientos de miles de vidas durante la pandemia, hospitalizó en cuidados intensivos a más de 300.000 pacientes y vacunó a más de 40 millones de colombianos. Todo sin que tuvieran que pagar un solo peso. Ténganlo presente cuando depositen su voto en la primera vuelta”, anotó el exministro.

Mensaje, que no pasó desapercibido por el presidente Gustavo Petro, quien le respondió a Ruiz, desde la misma vía, su cuenta personal de X: “La mayoría de las personas que murieron de COVID murieron en sus casas y no fueron tratadas”.

“La mayoría de los recursos que usted en el gobierno de Duque trasladó a las EPS, según el informe técnico de la Contraloría, fueron robados”, anotó el mandatario colombiano.

La postura de Fernando Ruiz que expresó en las redes sociales se dio por una polémica declaración que dio Petro en el más reciente consejo de ministros, en el que abrió la puerta para la liquidación de las EPS.

“Sabemos lo que va a pasar, no hay que ser ingenuos, por eso creo que llegó el momento de la liquidación, ya no hay, se lo toma el anterior gobierno, se toma las EPS intervenidas a partir de los interventores de la lista”, recalcó el jefe de Estado.

Y avanzó en su intervención: “El Congreso no aprueba la reforma para lograr que las EPS dejaran de ser intermediarias y dejaran de estar quebradas y pasaran a ser administradoras, gestoras de salud. No quisieron. Y la Corte Constitucional, las Cortes, viven tumbando los decretos que sacamos, que son para solucionar el problema. Encima embargan a la nueva EPS. Pues despercudámonos. Ya tocó la reforma que no queríamos”.

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“Dimos plazo, yo hablé con las EPS, yo quiero salvar a las EPS en otra función. Y la reforma del proyecto de ley en el Congreso traía toda la solución. No quisieron. Pues entonces toca tomar las medidas que toca, de acuerdo a la norma y a la ley. Empresa en condición de liquidación se liquida”, puntualizó Petro.