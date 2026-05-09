Petro asegura que “al pueblo colombiano no se le estafa” en su Gobierno: “Eso no lo permite la Constitución”

El presidente Gustavo Petro retuiteó en X una noticia sobre un proyecto de decreto con el que el Ministerio de Minas busca modificar el marco regulatorio del mercado de gas natural.

Se trata de una iniciativa que modifica el Decreto 1073 de 2015 e introduce introduce cambios en cuanto a comercialización, importaciones, contratos y mercado secundario.

“Publicamos para comentarios el proyecto de decreto de gas natural que pondrá fin a la intermediación de aquellas empresas que solo buscan márgenes costosos y que terminan encareciendo las tarifas de las y los usuarios, tanto en el mercado secundario como al gas importado por redes. Ademas, este proyecto propone un mecanismo para asegurar el abastecimiento de gas de las y los Colombianos en los períodos de estrechez y de coyuntura. dijo al respecto en X, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

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Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro resaltó en un mensaje que X: “El mercado secundario del gas es especulativo en los precios del gas. Los y las consumidoras de gas son estafadas a partir del mercado secundario y eso se acaba en Colombia".

Acto seguido, Daniel Sossa, tesorero de la Junta Nacional de la Unión Sindical Obrera USO, le respondió al presidente Petro en parte de un mensaje en X que: “el mercado secundario es el que satisface necesidades de demanda que no se puede cubrir con contratos en firme. La especulación de precios proviene del mercado primario, permitiendo que empresas contraten por encima de los volúmenes que realmente requieren para funcionar.”.

Posteriormente, el jefe de Estado no guardó silencio y le dijo a Sossa que al pueblo colombiano no se le estafa en su Gobierno.

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“Que va mi amigo, el mercado secundario debería ser marginal y complementario y hoy es la mitad del mercado del gas y regula por sí mismo el precio del gas. Eso se acabó. Busquen los magistrados que quieran para tumbar decretos pero al pueblo colombiano no se le estafa en mi gobierno. Eso no lo permite la constitución”, le dijo puntualmente el presidente Petro a Sossa.