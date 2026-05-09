Iván Cepeda presentó política de oportunidades para la juventud en Santa Marta

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, lideró un evento de campaña desde la ciudad de Santa Marta, desde donde ratificó algunos de los ejes programáticos para garantizar el presente y futuro de la juventud en Colombia.

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Desde el parque Bolívar, en la capital del Magdalena, el aspirante a la Casa de Nariño presentó su política de oportunidades para la juventud, la cual enmarcó en tres aspectos principales.

Entre ellos resaltó lo que es la participación política de los jóvenes, la educación de calidad para la zonas rurales y periferias de las ciudades, y el bienestar social de los jóvenes que viven en la pobreza y la exclusión.

“No podemos aceptar que nuestros jóvenes sean tratados como sobrantes, como vidas sacrificables o como generaciones condenadas al miedo y a la incertidumbre”, manifestó Cepeda durante su intervención en el evento.

Evento de campaña del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la ciudad de Santa Marta. Foto: Tomada de @IvanCepedaCast

El todavía senador de la República reafirmó el mandato surgido del Encuentro Nacional de Jóvenes, realizado el 2 de mayo en Cali, donde se expresó el fomento para su participación política decisoria.

“Los jóvenes quieren poder ser sujetos de las decisiones que atañen a sus comunidades y al país; tener escuelas de formación territorial para fomentar la lucha contra la corrupción y eso lo vamos a estimular”, indicó Cepeda.

Frente al tema de la educación, reiteró que continuará con la política de gratuidad iniciada en el Gobierno del presidente Gustavo Petro y mantendrá la apuesta de construir 107 sedes universitarias en territorios excluidos.

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También anunció que expandirá la educación superior a zonas rurales y periferias urbanas a través del programa Educación Superior en Tu Colegio, para que los jóvenes no tengan “que abandonar a sus familias”.

El candidato presidencial, quienes estuvo acompañado de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, también se refirió al acueducto para la ciudad, que garantice el agua potable para su gente.

Y, finalmente, habló sobre la vivienda, donde presentó una propuesta para fortalecer el acceso preferencial al crédito a jóvenes entre los 18 y los 32 años, través del Fondo Nacional del Ahorro.

“El Estado financiará hasta el 90 % del valor de la vivienda, reduciendo de manera sustancial la cuota inicial que hoy excluye a miles de familias jóvenes”, aseguró Cepeda.