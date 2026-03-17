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“El sistema de salud que Gustavo Petro logró destruir salvó cientos de miles de vidas durante la pandemia”: Fernando Ruiz, exministro de Salud

El exjefe de la cartera reaccionó al anuncio del presidente de iniciar el proceso de liquidación de algunas EPS. Recordó cómo salvó a más de 300.000 pacientes.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 9:20 a. m.
Fernando Ruiz y Gustavo Petro.
Fernando Ruiz y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de liquidar las EPS provocaron reacciones en el debate público sobre el futuro del sistema de salud. Entre ellas se destacó la del exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, quien defendió el papel que ha tenido el modelo de aseguramiento en el país, especialmente durante la pandemia de covid-19.

Fernando Ruiz fue el ministro de Salud en el Gobierno de Iván Duque. Se encargó de sortear la pandemia y le entregó el sistema funcionando a Gustavo Petro.
Fernando Ruiz fue el ministro de Salud en el gobierno de Iván Duque. Se encargó de sortear la pandemia y le entregó el sistema funcionando a Gustavo Petro. Foto: juan carlos sierra-semana

El pronunciamiento del exfuncionario se produjo luego de que Petro reiterara en un consejo de ministros sus críticas al sistema y advirtiera que las entidades que estén en proceso de liquidación deberían terminar cerrando definitivamente. El mandatario sostuvo que el esquema de aseguramiento en salud es un “fracaso” y que las EPS arrastran deudas que hacen insostenible su funcionamiento, por lo que planteó que, en algunos casos, sería mejor liquidarlas que mantenerlas operando.

Frente a estas afirmaciones, Ruiz publicó un mensaje en su cuenta de X en el que recordó el papel del sistema de salud durante la emergencia sanitaria. Según señaló, el mismo modelo que hoy cuestiona el presidente permitió salvar cientos de miles de vidas en el momento más crítico de la pandemia.

El exministro aseguró que durante ese periodo más de 300.000 pacientes fueron hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y que el país logró vacunar a más de 40 millones de personas contra el covid-19, en una campaña masiva que se realizó sin cobros directos a los ciudadanos.

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Rifirrafe entre Gustavo Petro y Fernando Ruiz. Foto: Fotomontaje SEMANA

Ruiz concluyó su mensaje con un llamado político a los ciudadanos, al pedir que recuerden esos resultados al momento de votar en la primera vuelta presidencial, en medio de un debate que sigue dividiendo al Gobierno, a expertos en salud y a distintos sectores políticos sobre el futuro del sistema sanitario colombiano.