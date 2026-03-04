SEMANA: Usted está en el puesto número 22 de la lista al Senado del Centro Democrático. ¿Cómo va esa apuesta del partido de tener 25 congresistas en el nuevo Congreso?

Amalia Salgado Romero (A.S.): Esta es una apuesta fundamental para el país. Hoy, más que nunca, los colombianos somos conscientes de que el Congreso es el seguro democrático en Colombia. Nosotros, sí o sí, necesitamos tener esos 25 senadores y que Álvaro Uribe esté en el Senado para consolidar una cuarta parte del Senado que sea firme y coherente. El Centro Democrático es un partido que no se tuerce, que no se vende al mejor postor. Es importante mostrar la importancia de votar bien porque en estos cuatro años cuando el Congreso no se vendió le frenó las reformas a Petro.

SEMANA: Habrá decisiones clave que tendrán que tomar los nuevos congresistas, como la elección de nuevos magistrados de la Corte Constitucional...

A.S.: Este año se modifica la Corte Constitucional y este Senado será el responsable de elegir esos nuevos magistrados. Tenemos muchos riesgos. Hace 27 años Hugo Chávez llegó al poder y hoy Venezuela lleva 27 años de una dictadura democrática. Ellos llegan al poder por unas elecciones y empiezan a coger las cortes, la Registraduría, el CNE, se roban las elecciones regionales y pasa lo que ocurrió en Venezuela donde han expulsado a casi 7 millones de venezolanos. En este gobierno hemos expulsado tres millones y medio de colombianos. Entonces, no puede ser que, mientras Venezuela está saliendo, Colombia quiera entrar a eso. La democracia se protege votando este domingo 8 de marzo por el Centro Democrático.

SEMANA: ¿Sobre qué asuntos quiere legislar usted en materia de seguridad?

A.S.: Para tener seguridad nosotros no necesitamos tener leyes, sino un gobierno fortalecido. Necesitamos autoridad, orden y liderazgo y eso, más que nunca, tiene un nombre: Álvaro Uribe. Él ya lo demostró cuando nos dejó un país completamente diferente en 2010 y por eso necesitamos que vuelva a ser senador para que con la bancada y con nuestra próxima presidente Paloma Valencia volvamos a construir una política de seguridad, una seguridad democrático 2.0. Esto se logro empezando por acabar la falsa “paz total” para que no se le siga dando impunidad a los narcotraficantes.

SEMANA: ¿A qué bloques políticos invita usted a que se vinculen a esa propuesta de ser un Congreso que defienda la Constitución y las instituciones?

A.S.: Yo invito es a los colombianos para que este domingo 8 de marzo apoyen masivamente al Centro Democrático. Solo hay que marcar en el tarjetón el logo del partido porque necesitamos más de tres millones y medio de votos para que Álvaro Uribe sea senador. Si el presidente llega al Congreso, esta hija del departamento del Meta también será senadora. Hoy gracias a Uribe tengo la oportunidad de ser la primera senadora de un pueblo del departamento del Meta.

SEMANA: Ha centrado la campaña en su departamento. ¿Cuáles son esos asuntos que nuevo Gobierno tendrá que resolver para el Meta?

A.S.: Tenemos unas dolencias gigantes. La primera es la seguridad porque sin seguridad no hay nada. Este es un tema generalizado en todo el país, pero que acá se siente mucho más porque todos los municipios están extorsionados . La seguridad toca a todas las personas sin distinción política.

El segundo tema es la infraestructura. A nosotros nos duele lo que pasa con la vía Bogotá - Villavicencio, pero no es solo esa carretera: nosotros tenemos paralizada toda la infraestructura en el departamento del Meta. Es triste que las últimas obras grandes de infraestructura las dejó el presidente Uribe en 2010, como la vía Puerto López - Puerto Gaitán y la San Juan de Arama - San José del Guaviare. Necesitamos solventar los más de 100 puntos críticos que tiene la vía Bogotá - Villavicencio y terminar los dos tramos faltantes de la doble calzada.

El tercer punto es el petróleo. Somos el primer productor de petróleo. Lamentablemente, en este gobierno acabaron con la caja del departamento y del país, generando un problema de conflictividad social y laboral infinito. Esta es la época donde más se han presentado paros y esto genera un daño, no solo para Ecopetrol, sino para los municipios y veradas que mueven gracias al petróleo.

Quiero, además, que el Meta sea la puerta del desarrollo agroindustrial del llano colombiano, que eso mueva la economía del país y que realmente seamos la despensa agrícola del mundo.