SEMANA: Ha hecho una carrera en la administración pública, pero había estado a la sombra. ¿Cómo toma esa decisión de salir a campaña?

María Lucía Villalba (M.V.): Este es un momento para ponerle el pecho al país. Este Congreso va a ser el más importante de la historia de Colombia; nos vamos a encontrar una multicrisis en seguridad, en salud, fiscal y energética, pero a la vez tenemos que ser capaces de salir de esta división para proponerle a la gente una agenda de progreso, desarrollo y dar esperanza sobre un futuro que pueda ser viable. El país necesita salir de este caos y tomar decisiones con rigor técnico, preparación y manos limpias.

Yo me venía preparando para esto. He sido vicepresidenta del Fondo Nacional de Turismo, fui consejera presidencial para la transformación digital, desde donde le dejamos al país el primer marco ético de inteligencia artificial; también ejercí como directora de Innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá y jefe de gabinete de Bogotá. Tengo un conocimiento de lo público, pero también una sensibilidad social y una vocación de servicio que quiero poner de cara al país. Es momento de trabajar en equipo.

SEMANA: Usted mencionó que este Congreso va a ser clave. Justamente, tendrá que tomar decisiones que no se abordaban hace décadas. ¿A qué temas se les debe poner la lupa?

M.V.: La inseguridad está desbordada. Este país está llegando a las 300 mil hectáreas de coca y eso es gasolina para los grupos al margen de la ley, aumentando en 5 mil los miembros de los grupos armados. Tendremos que hacer un esfuerzo por recuperar la seguridad porque todos los indicadores han empeorado y debemos devolverle capacidades a nuestra Fuerza Pública, que está desmantelada. Debemos hacer un esfuerzo por discutir una reforma a la justicia porque necesitamos un sistema penal donde el que cometa un delito pague, además de combatir la reincidencia.

Villalba fue jefe de gabinete de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

El segundo tema tiene que ver con lo fiscal. El tejido empresarial y emprendedor de este país lo componen las micro y las pequeñas empresas y hoy en día estos pequeños empresarios se sienten asfixiados de tantos impuestos porque el país tiene el sistema tributario menos competitivo de los países de la OCDE. Necesitaremos hacer un esfuerzo por simplificar el sistema tributario. Esa decisión pasa por disminuir los impuestos para los micro y medianos empresarios para que puedan generar empleo.

También necesitaremos un esfuerzo en lo fiscal para adelgazar el Estado de la mano de la tecnología; Colombia necesita hacer un esfuerzo por modernizarse. Según Fedesarrollo, entre el 2024 y el 2025 aumentó en 10 billones de pesos el gasto de personal, recursos que no se están yendo ni a escuelas, ni a vías terciarias, ni al sistema de salud. Esto es burocracia.

SEMANA: También tendría que hablar de la constituyente, que será el tema obligado de las personas que lleguen al Congreso. ¿Qué postura asumiría usted sobre este asunto?

M.V.: Estoy completamente en desacuerdo con la Constituyente. Acá nosotros tenemos una Constitución de 1991 que es absolutamente garantista de los derechos y que tenemos que hacer un esfuerzo por implementarla. Debemos prepararnos como Congreso para pararnos firmes en defensa de la democracia, de las instituciones, la Constitución, y ser esa barrera de contención que por ningún motivo se permita una asamblea constituyente.

SEMANA: El Nuevo Liberalismo tiene dos representantes y ningún senador. La elección de este año es la apuesta por intentar consolidarse, ¿cómo ve al partido dentro de ese reto?

M.V.: El Nuevo Liberalismo, lo primero que hizo para las listas al Senado fue hacer una coalición con el Mira y con Dignidad y Compromiso. Eso, de alguna manera, les permitirá a los tres partidos superar el 3 por ciento del umbral y mantener su personería jurídica. Internamente, el partido espera no bajarse de seis o siete candidatos. Estamos haciendo un trabajo por todo el país para estar dentro de esos cupos. Vamos muy bien y esto se decidirá el 8 de marzo en las urnas.

Villalba está en la lista al Senado de la coalición integrada por los partidos Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo y Mira. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

SEMANA: Usted estuvo cerca de Carlos Fernando desde el comienzo de todo este proceso en la Alcaldía; ya está dentro del partido y ahora iría al Senado. ¿Cómo marcar la distancia en esa relación entre su eventual curul y el control político que tendría que hacer como legisladora?

M.V.: Lo que marca la personalidad de un congresista es la coherencia. La coherencia pasa por ser capaz de apoyar las cosas en las que se cree, donde sabemos que le va bien a Bogotá, pero también de pararse firme cuando hay cosas que no funcionan.

Si uno hace una evaluación de cómo avanza Bogotá, la ciudad tiene unos resultados muy sólidos en política social. Durante 2025, un millón de personas salieron de la pobreza y de esas Bogotá puso 352 mil, un logro que se consiguió llevando 900 mil raciones al día de alimentos a las personas que no tienen con qué pagar la comida, también entregando 26 mil subsidios de vivienda y con unas transferencias monetarias que les llegaron a los más vulnerables.

Bogotá necesita un abanderado que lo apoye en los temas que necesita para desarrollarse. En el Congreso debemos estar atentos para que a Bogotá le cumplan con las vigencias futuras de la Línea 1 del Metro, para que pueda tener Línea 2 y Línea 3, pero también para que avance en su pie de fuerza, que es una necesidad grande en temas de seguridad de la ciudad. En 2024 se dejó estipulado un presupuesto para 2 mil policías nuevos que no ha podido avanzar Bogotá por el Ministerio de Defensa Nacional. Hay que hacer control político para que el Gobierno le cumpla a Bogotá y la coherencia y la integridad siempre estarán en criticar lo que no funcione, venga de donde venga.

SEMANA: ¿La administración Petro y sus ministros han sido un palo en la rueda para que Bogotá y la Alcaldía puedan hacer realidad la agenda que se propusieron desde el comienzo de la administración?

M.V.: Lo cierto es que en el tema de seguridad, que es una de las grandes críticas que le hacen al gobierno distrital, no ha encontrado eco en el ámbito nacional. Entonces, sí se necesita una cooperación. Lo que vemos acá es un liderazgo distrital que es capaz de llegar a acuerdos y concertar con el que piensa distinto, pero que siempre se ha parado firme cuando toca en defensa de los intereses de la ciudad. Hay que aportar desde el Congreso para que los temas que necesita esta ciudad y este país para desarrollarse avancen.

SEMANA: ¿Qué tipo de gobierno se necesita en la Casa de Nariño para que los planes puedan hacerse realidad?

M.V.: Tanto para Bogotá como para las demás regiones del país, lo que necesitamos es un Gobierno nacional que desideologice el debate y que se concentre en dar los debates con rigor técnico, basado en evidencia, y así poder avanzar y concertar. Eso le haría mucho bien al país y, por supuesto, mucho bien a Bogotá.

SEMANA: El candidato a la presidencia del Nuevo Liberalismo es Juan Manuel Galán. ¿Cómo ven los resultados que ha tenido en encuestas recientes de cara a este 8 de marzo?

M.V.: Es un resultado favorable. Además, es lo que más le conviene al país en este momento; en un país tan absolutamente polarizado, es un error irnos a los extremos. Necesitamos una tercería, alguien que llegue y sea capaz, en equipo, de unificar esfuerzos.

SEMANA: Y un Congreso que hable con un gobierno de tercería…

M.V.: Así es. Por eso invito a las personas a que me apoyen este domingo 8 de marzo votando en las elecciones al Senado. Nos estamos jugando el futuro del país en esta elección, la democracia y las instituciones. Es muy importante salir y participar.