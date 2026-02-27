SEMANA: Es la primera ocasión en la que Juan Daniel Oviedo hace una lista de candidatos al Congreso y estas personas son técnicas. ¿Qué la motiva a presentarse a la Cámara?

Paula Moreno (P.M.): Soy hogar sustituto de Bienestar Familiar. Toda mi vida he tenido cercanía con niños y niñas en proceso de adopción; cada 30 minutos un niño es violado en Bogotá. Mi bandera no es un asunto político, sino una causa de vida, y eso me motiva para llegar al Congreso para ser la voz de los niños y hacer lo visible, lo invisible. Ellos no tienen cédula, no votan y, al no votar, no son interesantes para los políticos.

Yo he trabajado 15 años en diferentes cargos directivos del sector público en el ámbito nacional. Encontrar a Juan Daniel Oviedo, que es una persona sensata, pila, estudiosa y que quiere hacer una política distinta, es todo lo que uno puede soñar profesionalmente hablando. Yo no me veía en un partido tradicional.

Paula Moreno y Juan Daniel Oviedo. Foto: Cortesía / API

SEMANA: ¿Cuáles serían las prioridades para Bogotá que usted buscaría abordar en la Cámara de Representantes?

P.M.: Mis prioridades son la niñez y la seguridad. Yo soy profesional oficial de la reserva de la Policía y los últimos siete años me he entrenado en seguridad y defensa en diferentes bases del gobierno americano. El segundo de mi lista, Antonio Perry, y él tiene como propuestas clave la informalidad y la juventud; el tercero es Carlos Forero, quien viene del sector privado y ha trabajado en infraestructura y movilidad.

Diana Rodríguez, candidata a la Cámara: “Debemos levantarnos con un referendo provida”

SEMANA: Tres técnicos que se lanzan a la política electoral. ¿Cuál es la razón para cambiar esa estrategia sobre cómo buscan que el país cambie, ya no desde el sector privado, sino desde un cargo público?

P.M.: Juan Daniel Oviedo nos muestra un mundo distinto. Él empezó con una selección de 40 posibles candidatos, hizo un modelo de variables con el que decantó la lista a 18 y luego quedamos tres. Nuestro factor común es la capacidad de ser nosotros mismos dentro del movimiento Con Toda por Bogotá, sin transacciones o acuerdos por debajo de la mesa. Lo que ponemos sobre la mesa es lo que hemos estudiado y la experiencia que tenemos; incluso, una de las condiciones que tenía Oviedo para construir esta lista es que nunca se hubieran lanzado a nada.

Paula Moreno es la cabeza de la Lista Oviedo a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: Cortesía / API

SEMANA: Juan Daniel Oviedo comienza a aparecer con una importante intención de voto en las encuestas. ¿Qué lectura hacen sobre el resultado de las encuestas recientes sobre la Gran Consulta por Colombia?

P.M.: Desde la lista pensamos que esto es un incentivo muy grande. Que Juan Daniel Oviedo aparezca como tercero dentro de la Gran Consulta, en la Encuesta Invamer, quiere decir que las personas sí están pidiendo algo diferente y él logra sobresalir dentro de un ramillete de políticos. Eso es un incentivo que nos pone la vara alta para llegar a hacer las cosas bien al Congreso en estos días que nos quedan de campaña.

Olga Lucía Velásquez presenta sus propuestas para llegar al Senado: “Necesitamos cambiar el estigma que hay sobre la salud mental”

SEMANA: Hace cuatro años hubo listas al Congreso que también tenían un perfil independiente que se quemaron. ¿Qué les dice usted a los bogotanos sobre cuál es la razón por la que deberían apoyar la lista Oviedo?

P.M.: Somos personas que tenemos el criterio técnico para tomar decisiones con sensatez, sin tanta ideología y extremos, sin ruido político. Queremos llegar al Congreso a hacer las cosas bien, de una manera distinta, y para mostrarle a la gente que la política no es un hoyo negro, sino que se puede llegar a hacer las cosas de una manera que la gente sea el centro del debate. Hay que confiar en gente nueva para que el Congreso tenga una renovación.