SEMANA: Usted está en la Cámara de Representantes y busca pasar al Senado. ¿Cómo va su campaña?

Olga Lucía Velásquez (O.V.): Hemos hecho un ejercicio juicioso yendo a varios lugares a crear conciencia sobre la salud mental, que ha sido mi bandera. Fui autora de la ley sobre este tema, cree la Comisión de Salud Mental en el Congreso y propuse los artículos sobre este tema en el Plan de Desarrollo. Yo soy creyente y creo que Dios me puso esta tarea de sembrar en la mente y en el corazón de todas las personas la semilla de la salud mental.

SEMANA: Con la Ley de Salud Mental en marcha, ¿cuáles otros asuntos le quedan pendientes al Estado colombiano para abordar de manera plena este tema?

O.V.: La ley debe implementarse este año con la creación de la Dirección de Salud Mental, la creación del Sistema Nacional de Información territorializada, el Observatorio de Salud Mental y una subcuenta de presupuesto para este tema. Este año logramos incluir 50 mil millones de pesos dentro del presupuesto general de la nación para este asunto, pero necesitamos que todo esto se implemente de manera estructural. Necesitamos cambiar el estigma que hay sobre la salud mental.

SEMANA: ¿Cuáles son los objetivos que usted quiere perseguir en un nuevo periodo en el Congreso?

O.V.: Lo primero es implementar la Ley de Salud Mental, un tema que pasa por conseguir que el Estado le dé seguridad a las personas y por una educación en la gestión de emociones porque, en ocasiones, esa violencia o inseguridad está relacionada con ese tema. Necesitamos mejorar la seguridad y el empleo, fortalecer los emprendimientos, cambiar los criterios de calidad de las viviendas de interés social para que no las entreguen en obra gris, sacar una ley que prohíba el uso de celulares en menores de 16 años en todas las instituciones. Otro de los objetivos es sacar adelante la ley ferroviaria para garantizar el tren de cercanías de Puerto Gaitán a Villavicencio, el de Bogotá a La Dorada y el de Buenaventura al Eje Cafetero.

SEMANA: Su partido, la Alianza Verde, aún no toma una decisión sobre las elecciones presidenciales. ¿Qué le pide a la colectividad sobre el posible respaldo de los verdes a alguna aspiración presidencial?

O.V.: Le pido a mi partido que podamos llegar a un consenso alrededor de las causas que tenemos. Nosotros abanderamos causas como la animalista, la ambientalista, el combate de la corrupción, la salud mental, la población en condición de discapacidad, el tema artístico y cultural. Necesitamos llegar a un acuerdo con un candidato que no divida el país, sino que lo una, y que podamos lograr una unidad alrededor de las causas y, sobre todo, un candidato o candidata que logre unir y tener un proyecto claro de desarrollo de país.

SEMANA: ¿Ese candidato está adentro o fuera del partido?

O.V.: Aún no he visto candidatos dentro del partido y hoy no hay una claridad sobre quiénes serán los candidatos. Hay que esperar a que salgan las consultas y a que llegue el mes de mayo, cuando sabremos quiénes son los verdaderos candidatos presidenciales. Hasta el día de la inscripción pueden salir candidatos, incluso alguno que nadie se imagine y que se convierta en la persona que una al país.

SEMANA: ¿Cuáles son los retos que tendrá que asumir el nuevo Congreso que se elija este 8 de marzo?

O.V.: Debemos construir un sistema de salud pensando en Colombia y para los colombianos en el que tengamos en cuenta nuestras particularidades regionales, que incluya subsidio a la oferta a temas como la pediatría en los lugares más apartados, además de construir un modelo basado en la salud y no en la enfermedad. También tenemos los retos de la ley de competencias, garantizar que tengamos energía eléctrica con un esquema en el que mantengamos la transición energética y que podamos construir un verdadero plan integral de desarrollo vial.