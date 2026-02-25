Política

Claudia Margarita Zuleta le pide al Caribe colombiano votar por la lista del Centro Democrático: “El cambio fue un fraude”

La candidata al Senado asegura que el Gobierno de Gustavo Petro traicionó a sus electores provocando una crisis en el sistema de salud y con el retiro de subsidios como el de Mi Casa Ya.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 3:37 p. m.
Claudia Margarita Zuleta es candidata al Senado por el Centro Democrático.
Claudia Margarita Zuleta es candidata al Senado por el Centro Democrático. Foto: Cortesía / API

SEMANA: ¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Claudia Margarita Zuleta (C.Z.): Soy una mujer del Caribe colombiano y quiero representar mi región, una de las regiones con más riquezas del país, pero que se encuentra rezagada en términos económicos. Necesitamos que llegue la inversión y que se cierren brechas sociales que históricamente han existido. Llego en la lista del Centro Democrático con una agenda clara para el país en temas de seguridad, desarrollo económico y agenda social porque nos preocupa lo que pasa con el sistema de salud y el acceso a la educación de los jóvenes.

SEMANA: Es la número 3 del catálogo de candidatos, ese es un buen puesto en la lista, todo indica que quedaría como senadora.

C.Z.: Con el favor de Dios, así será. Estamos trabajando para que la lista sea la más votada del país y para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez vuelva a llegar al Senado de la República.

Claudia Margarita Zuleta.
Claudia Margarita Zuleta. Foto: Cortesía campaña Claudia Margarita Zuleta

SEMANA: Ese objetivo está difícil porque el expresidente está en el puesto número 25.

C.Z.: Está muy difícil, pero estamos trabajando con todas las fuerzas, convocando a la ciudadanía, tocando el corazón de la gente y haciéndoles entender que estamos viviendo un momento tan importante en la historia de Colombia que se requiere que lleguen bancadas como la del Centro Democrático que demuestra seriedad, es unida y contundente en la defensa de los principios que caracterizan a nuestras colectividad.

SEMANA: Cuénteme cuáles son los temas que propone en su agenda legislativa.

C.Z.: Me preocuparé por temas de desarrollo minero energético. Departamentos como el César y La Guajira tienen una riqueza inmensa en esta materia (carbón, gas, petróleo y condiciones para la generación de renovables) pero tenemos infraestructura insuficiente y las decisiones recientes del Gobierno nacional han atacado a la industria y expidieron reglamentaciones que han mermado la competitividad. Necesitamos seguridad jurídica a la inversión, incentivos tributarios para la exploración y explotación, más claridad en las reglas de consulta previa e incentivos para la reutilización de inversiones en temas de industrialización de la región.

Sandra Fonseca pide corregir la pérdida de institucionalidad técnica en el sector energético: “Este gobierno alteró el equilibrio”

SEMANA: ¿En estos últimos cuatro años se perdieron los avances sobre esos temas?

C.Z.: Sin duda. Se detuvo el desarrollo. Colombia entera ha percibido una disminución en la inversión extranjera y, precisamente, es en el sector minero energético donde más se ha sentido. Tenemos amenazas de posibles apagones a partir de 2027 porque nuestro consumo aumenta a un ritmo superior de la oferta. En la región se detuvieron proyectos que habían sido aprobados en el Gobierno anterior por asuntos de licencias ambientales y sociales, lo que hizo que las empresas se fueran en un contexto en el que no vimos compromisos del Gobierno nacional, que fue ausente y expidió normas que detuvieron las exportaciones. Hubo una agenda que disminuyó el crecimiento del sector.

SEMANA: ¿Qué consecuencias representó esto para la ciudadanía?

C.Z.: Esto trajo pérdida de empleos. En Cerrejón, por ejemplo, se han perdido más de 1.200 en el último año, también hay una cifra similar en Drumond, se pierden regalías para las regiones y estas pueden representar más de la mitad de los recursos de inversión pública de las entidades territoriales.

María del Mar Pizarro le pide garantías al CNE en decisión sobre su candidatura a la Cámara por Bogotá

SEMANA: Usted hace tres años aspiró a las elecciones regionales, a la Gobernación del César. ¿Qué ha cambiado entre ese 2023 y ahora en 2026?

C.Z.: Fui candidata a la Gobernación del César en 2019 y 2023, pese a los hostigamientos de ese año. Obtuve la segunda mejor votación con cerca de 190 mil votos, resultados que me permitieron ser diputada del departamento para ejercer el liderazgo desde la oposición porque en el César el poder está concentrado de forma hegemónica en una sola familia.

Doy este paso al Congreso por el momento país que vive Colombia en el que se hace necesario un cambio de Gobierno y una agenda legislativa que recupere a Colombia. Esta es una lista de nuevos liderazgos jóvenes, que venimos de las regiones, personas que pasan de la Cámara al Senado. Esta es una oportunidad para que una mujer con un liderazgo regional, como yo, pueda llegar a contribuir al desarrollo de Colombia.

SEMANA: Su papá, el cantante Tomás Alfonso Zuleta Díaz, más conocido como Poncho Zuleta es un personaje público. ¿Qué influencia tuvo él en su decisión de ser también una figura pública, pero en lo político, no en lo artístico?

C.Z.: Mi papá es mi orientador y mi orgullo. Hago parte de una familia que es una de las dinastías más importantes de la música vallenata, pero mi papá es artista, él no ha hecho política nunca, y le tocó estar en escenarios políticos por acompañarme. Su rol en mi campaña es el de cualquier padre que acompaña a su hija y que, por supuesto, abre muchas puertas por el cariño que hay en Colombia hacia Poncho Zuleta y Los Hermanos Zuleta.

Miguel Ángel Pinto Rueda: “El Gobierno nacional hizo a un lado a todo el país”

SEMANA: ¿Qué le dijo su papá cuando le comunicó que quería medirse en una elección nacional?

C.Z.: Mi primera candidatura, en 2019, fue la más sorpresiva en mi familia. En ese momento estuvo un poco más preocupado porque la política en las regiones es compleja. Hay clanes y organizaciones electorales con estructuras difíciles de derrotar y a él le preocupaba cómo lograr sostener una campaña, especialmente porque no contábamos ni con ese dinero, ni con esas estructuras políticas. Él siempre ha sido un gran apoyo.

SEMANA: El Centro Democrático tiene una mujer candidata a la Presidencia. ¿Qué papel cree que tendrán las mujeres en esta elección?

C.Z.: Una de las tareas que más hago en mi campaña es sensibilizar a las comunidades sobre la necesidad de que las mujeres participemos más en política. El César tiene 25 municipios y solamente hay una alcaldesa; el Concejo Municipal de Valledupar tiene 19 escaños y no hay una sola mujer; en la Asamblea Departamental solo hay una. Es más, no elegimos a mujeres que representen a mi departamento en el Congreso hace más de 20 años. Hay una deuda en la representación de las mujeres en la política nacional y este es un momento en el que la sociedad tiene que reaccionar a eso. Paloma Valencia representa todas las cualidades de la mujer colombiana y quiero que sea presidenta.

Mujer trans pasó mal momento con la campaña de Santiago Osorio: haría interpretación de lengua de señas, pero le pidieron entregar la bandera LGTB en un evento

SEMANA: Abelardo de la Espriella tiene una ideología muy cercana a la del Centro Democrático. ¿Qué opina de esa candidatura?

C.Z.: Todo mi respeto a la candidatura del doctor Abelardo de la Espriella, es una aspiración legítima con ideas que le pueden servir a Colombia. Hoy creemos que la mejor opción para el país es Paloma Valencia.

SEMANA: El Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro tienen fuerza en su región. ¿A cuáles sectores de su geografía convoca para que se sumen a su campaña y no a la del otro sector político?

C.Z.: La Costa Caribe es una de las regiones donde el presidente Petro aún recibe más apoyo. Eso tiene algunas causas históricas como el rezago económico y social en el que han vivido las personas, lo que hace que encuentren en esos discursos una ilusión de cambio. Sin embargo, hubo una traición al elector porque no se cumplieron las promesas de cambio y se afectó la vida de las personas con temas como la salud, programas de acceso a la vivienda como Mi Casa Ya, el empleo o el acceso a la educación.

Le estamos diciendo a la ciudadanía que el cambio fue un fraude, un cambio para retroceder, y que las cosas pueden ser peores porque el heredero de Gustavo Petro, Iván Cepeda, nos puede llevar a un escenario de pérdida de libertades, estatización de la economía y de daño profundo. La democracia está en riesgo. Quieren hacer una Asamblea Nacional Constituyente para tener un presidente que haga lo que quiera.

