SEMANA: ¿Cómo se contacta usted con la campaña de Santiago Osorio? ¿Cuál era el objetivo de esa comunicación?

Libertad Salazar (L.S.): Me contacté con la campaña de Santiago Osorio por Facebook porque con sus videos me había parecido un candidato joven, inteligente y humano. Además, él es del Pacto Histórico y yo también sigo al Pacto. Él dijo que vendría a mi casa y que traería a un sacerdote porque yo soy devota de la Eucaristía y de San Francisco de Asís. Así empezó todo.

Yo quería comunicarle la importancia de la lengua de señas porque los sordos deben ser incluidos en el proceso electoral para que ellos también puedan conocer las propuestas de los candidatos. Me ofrecí a diferentes campañas para interpretar la información para darme a conocer como mujer intérprete.

SEMANA: Usted es una mujer trans y víctima el conflicto que prestó el servicio de interpretación en lengua de señas. ¿Cómo se sintió cuando grabó el video?

L.S.: Me alegró mucho que mi interpretación hiciera parte de la campaña. Ese día me sentí valorada como intérprete, especialmente por Santiago. Después, el candidato me dio un reconocimiento monetario por haber realizado la interpretación e hizo unas promesas posteriormente.

Santiago Osorio: hay señalamientos por presunto acoso laboral, presiones políticas y supuestas prácticas clientelistas contra el candidato a la Cámara del Pacto Histórico

SEMANA: ¿Se sintió atacada por el candidato Santiago Osorio?

L.S.: Yo no me sentí atacada por el candidato, por lo menos no en ese momento, porque fui valorada como intérprete de lengua de señas. Sin embargo, ese día cambió la imagen que tenía de mí como intérprete y dejó de ser incisivo con el tema de la interpretación y su importancia. Después de la primera grabación que hicimos juntos, se acercaron algunas personas de su equipo de trabajo para preguntarme si quería ser intérprete en otros videos y acepté. Mi hermano gemelo, que es músico, también se ofreció para tocar el saxofón.

La persona de comunicaciones agendó un espacio para realizar el primer video en lengua de señas y yo les dije que la forma de pago podía ser un video en el que se mostrara mi trabajo como intérprete. Llegó el día de la cita y no me llamaron ni me escribieron. Les dije que los estaba esperando y, de un momento a otro, me dejaron de hablar. Se perdieron los acuerdos que teníamos para hacer videos dirigidos a personas con discapacidad y también me dejaron sin el transporte, porque soy de Chinchiná, Caldas, y tenía que desplazarme. El trabajo que habíamos hecho se perdió; Santiago ya no me hablaba y solo se comunicaban conmigo personas diferentes a él.

Militante de la Colombia Humana asegura que Santiago Osorio ofrece puestos en Gensa, Empocaldas y la Alcaldía de Manizales

SEMANA: En la campaña de Santiago Osorio le pidieron posar en la entrega de una bandera LGTBIQ+ y usted se negó. ¿Por qué?

L.S.: A mí me prometieron ser la intérprete de lengua de señas en la apertura de su campaña. Soy una persona de bajos recursos, con discapacidad, víctima del conflicto y mujer trans. Me sentí muy feliz porque sería la primera mujer trans intérprete de lengua de señas; ni siquiera lo hice por política. Tenía que desplazarme de Chinchiná a Manizales y, el mismo día del evento, me llamaron para decirme que ya no iba a interpretar y que, para ellos, lo más importante era que yo entregara la bandera LGTBIQ+.

Les respondí que no estaba para eso, porque no quería visibilizarme como mujer trans, sino como intérprete. La persona de la campaña me acusó de estar “sesgada” y me dijo que me pagarían por llevar la bandera LGTBIQ+. Eso no me gustó; me sentí muy incómoda con la gente al estar allá. Todos me tomaban fotos, como queriendo mostrar a la mujer trans que estaba con ellos. Acepté entregar la bandera por respeto a mi población, pero me sentí muy triste, porque el mensaje que quería dar era que hay que interpretarle la política a las personas sordas. No lo hicieron, jugaron conmigo.

No me dieron refrigerio ni agua. No podía estar al lado de las personas, porque en todas partes hay mucha discriminación, y en la campaña de Santiago encuentro discriminación, sobre todo por parte de las mujeres. La muchacha que me pidió entregar la bandera fue déspota conmigo y, después del evento, vi que publicaron fotos conmigo, mostrándome como mujer trans y no como intérprete.

La mamá de Santiago, incluso, me preguntó por qué no iba a interpretar, porque a ella le había gustado el trabajo que hice en el primer video que grabamos. En ese momento no tuve discriminación por parte de Santiago, pero sí de parte de su equipo. Él es una persona que no escucha; solo es lo que diga él.

El representante a la Cámara y candidato al Congreso, Santiago Osorio, es salpicado por un escándalo de posibles presiones políticas a funcionarios de entidades públicas de Caldas a cambio del apoyo a su candidatura. Foto: Cortesía Prensa Santiago Osorio

SEMANA: Usted publicó un video en sus redes sociales en el que contó cómo se sintió en ese momento. ¿Volvió a hablar con Santiago Osorio después de esa escena? ¿Él qué le ha dicho y cómo la ha tratado?

L.S.: Después de que publiqué ese video, me llamaron muchas personas pidiéndome que lo bajara de mis redes. Santiago fue déspota conmigo; ahí le dejó importar la vulnerabilidad. Yo subí ese video porque me habían prometido un pago y toda una semana les estaba pidiendo que me pagaran los 200 mil pesos a los que se habían comprometido por la grabación de tres videos.

Después de publicar el video que difundí en mis redes sociales manifestando mi molestia, una persona se contactó conmigo y me envió 300 mil pesos, pero sentí que me estaban pagando para silenciarme, no como si pensaran que merecía mi pago como intérprete.

Libertad Salazar relata que se sintió vulnerada por el equipo del congresista Santiago Osorio. Ella se había contactado con la campaña para ofrecer el servicio de interpretación de lengua de señas, pero le pidieron entregar una bandera LGTBIQ+ en un evento. Foto: Cortesía

SEMANA: Lo sucedido con Santiago Osorio no ha cambiado su respaldo al presidente Gustavo Petro y al proyecto del cambio. ¿El candidato Santiago sí representa los valores del proyecto?

L.S.: El presidente Gustavo Petro me ha dado la oportunidad de ser una mujer trans con valores, respeto y sabiduría. He aprendido desde su lenguaje, tenacidad y lucha. Esto no fue Petro. Fue Santiago. Y el problema es que Santiago no está obrando como Petro, él está en el lugar equivocado porque a una mujer trans no se le puede tratar así.

Antes de dar esta entrevista, le escribí a Santiago y él se comunicó conmigo de una forma que me pareció maluca. En un momento de todo este proceso, Santiago intentó comunicarse conmigo a través de intermediarios y pedí que nuestra conversación fuera directa, no por medio de personas. ¿Por qué sí escucharía al intermediario y no a una persona vulnerable?