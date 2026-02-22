Política

Militante de la Colombia Humana asegura que Santiago Osorio ofrece puestos en Gensa, Empocaldas y la Alcaldía de Manizales

El abogado Miguel Ángel Soto relató que el candidato a la Cámara habría prometido puestos en las entidades públicas del departamento de Caldas a cambio de conseguir apoyo en su campaña.

Redacción Semana
22 de febrero de 2026, 7:50 a. m.
Miguel Ángel Soto, un militante de Colombia Humana en Caldas, relató que el representante a la Cámara, Santiago Osorio, habría incumplido acuerdos políticos que suscribió en Manizales.
El abogado Miguel Ángel Soto Gonzales le contó a SEMANA cómo el representante a la Cámara de la Alianza Verde y candidato al Congreso para las elecciones de 2026, Santiago Osorio, le ofreció puestos en la Alcaldía y en la empresa Gensa a cambio de su apoyo político, sin que el congresista cumpliera los acuerdos.

Soto Gonzales aceptó contar su testimonio después de que se conocieran otras denuncias sobre las influencias que tendría Osorio en entidades públicas del departamento de Caldas y en la Alcaldía de Manizales, donde su primo, Carlos Mario Marín, fue alcalde. Marín y Osorio ahora están distanciados.

El abogado asegura que acompañó al congresista en la realización de reuniones con simpatizantes que apoyaron su campaña en 2022, como una en la que congregó a 350 personas en el barrio El Nevado, porque el compromiso consistía en que el respaldo a su aspiración al Congreso tendría como fruto la preservación de su estabilidad laboral. Sin embargo, afirma que con el tiempo le incumplió los acuerdos.

Soto Gonzales hizo campaña para la Colombia Humana y el Pacto Histórico en las pasadas elecciones al Congreso e, incluso, sigue militando dentro de ese sector político cercano al presidente Gustavo Petro. Él llegó a la campaña de Osorio porque para 2022 el actual congresista se presentó como el candidato del Pacto.

Andrés Gaviria: “El Centro Democrático será el partido más votado en Antioquia”

“Cuando me puse serio porque no cumplía el acuerdo, me ofreció unos puestos en la Alcaldía de su primo, Carlos Mario Marín”, afirmó Gonzales. El abogado sostiene que ha conocido casos en los que el representante a la Cámara ofreció cargos en Empocaldas y en el Sena.

Diversas fuentes han relatado a SEMANA que el congresista de la Alianza Verde es cercano al directivo de esa compañía, Carlos Montes, quien en sus redes sociales comparte contenido sobre los eventos políticos del actual candidato.

Santiago Osorio es cercano a Carlos Montes, un directivo de Gensa que participa en sus gestiones políticas.
La respuesta de Santiago Osorio

Exfuncionarios de la Alcaldía, Gensa y de su UTL relataron a SEMANA cómo fueron objeto de presiones para apoyar la campaña de Osorio, tanto para las pasadas elecciones de 2022 como para los comicios del próximo 8 de marzo, en los que el congresista espera mantener su curul.

Osorio se defiende aseverando que esos señalamientos son “absolutamente falsos” y sostiene que la Procuraduría General de la Nación ya archivó el proceso en su contra sobre ese asunto. No obstante, los testimonios que llegaron a SEMANA corresponden a hechos posteriores a la polémica de la contienda del 2022 y las fuentes aseguran que han recibido esas presiones en medio de la actual campaña.

SantiAgo osorioRepresentante a la Cámara
“No tengo nada que ver porque no tengo influencia en ninguna de esas entidades. Gensa ha estado manejada por el ‘lizcanismo’ toda la vida, incluso su presidente lleva 14 o 15 años dentro de la entidad y no tengo injerencia alguna. Y, en el resto de entidades, es absolutamente falso que yo tenga alguna injerencia; para nada. Es más, yo me he encargado de hacerle mucho control político a estas entidades”, afirmó el congresista.

SEMANA también le preguntó a Osorio cuál es su vínculo con el directivo de Gensa, Montes, a lo que respondió que él es un amigo suyo. Cuando se le consultó sobre el apoyo en eventos políticos que ha recibido por parte de Montes, el candidato al Congreso se defendió asegurando que, como ciudadano, Montes tiene derecho a asumir posturas políticas.

En la tarde del viernes, 20 de febrero, el representante a la Cámara publicó un video en sus redes sociales (Facebook, Instagram y X) en el que reveló datos personales de la periodista a cargo de esta investigación, imprimió y mostró las conversaciones con las fuentes que consultó la reportera para contrastar la información y rompió ese material, en un claro ataque a la libertad de prensa en Colombia.

