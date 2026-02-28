SEMANA: ¿Por qué motivo decide hacer política después de una carrera larga y destacada en el periodismo?

Estefanía Colmenares (E.C.): Estoy convencida de que se necesitan nuevas voces de ciudadanos, como yo, que entiendan los retos de los departamentos y las regiones y que sean personas que no tienen como profesión ser políticos porque eso es lo que no ha funcionado. En El Congreso hay personas que han llegado, no a trabajar por un ideal de país, sino a trabajar por ellos mismos, por su proyecto personal y llenar sus bolsillos. Desde el periodismo pude visibilizar los problemas de Norte de Santander; muchas veces genera frustración que uno no vea las acciones concretas frente a denuncias que uno logra poner sobre la mesa y creo que desde la política es un muy buen espacio para legislar y hacer control sobre esas cosas que uno quiere cambiar.

SEMANA: ¿Cómo se concreta ese llamado que le hacen desde el Centro Democrático y por qué decide tomarlo?

E.C.: Estoy en esta lista por una invitación del presidente Álvaro Uribe, justamente por tener un perfil que no es político. En esta lista hay muchas coincidencias, como la mía, de personas que llegan de sectores de opinión y han construido una voz y liderazgo regional desde otros ámbitos. Cuando hablé con el presidente Uribe lo primero que le dije fue: “Presidente, piénselo bien porque yo nunca he hecho nada en política y no tengo experiencia”. Él me respondió que eso es lo que más le gustaba de mi perfil. En un departamento como Norte de Santander, con clanes y maquinarias políticas tan fuertes, que una persona con un perfil ciudadano como el mío entre en la política es algo que genera mucha esperanza.

Estefanía Colmenares ocupa el puesto número 22 en la lista de candidatos al Senado del Centro Democrático. Fue directora del periódico La Opinión de Cúcuta. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

SEMANA: ¿Qué la motivó, entonces, a dar ese paso?

E.C.: La convicción de poder hacer una política diferente y de tener una voz fuerte en el Congreso que hable por Norte de Santander y sus problemas.

SEMANA: ¿Cuáles son esos problemas que usted quiere atender?

E.C.: Quiero consolidar una bancada sólida que trabaje por los problemas clave de Norte de Santander. Uno de esos temas es la conectividad vial porque llevamos muchos años hablando de los mismos retos y debemos buscar una financiación clara en el Presupuesto General de la Nación para intervenir estos corredores viales estratégicos como la vía Cúcuta - Ocaña, la doble calzada Pamplona - Bucaramanga y la vía de la Soberanía.

Un tema de competitividad muy importante es la conexión de Norte de Santander al sistema general de gas porque el suministro es una dificultad grande para las empresas. Quiero impulsar una ley de empleo digital para las fronteras que permita que se genere más empleo en estos sectores, que las empresas de desarrollo tecnológico tengan incentivos para instalarse en la frontera y generar empleo porque en esas zonas los jóvenes no tienen muchas oportunidades y cuando esto ocurre los caminos fáciles se abren. El reclutamiento es pan de cada día en la frontera y hay jóvenes que terminan involucradas en la generación de contenidos sexuales.

También quiero posicionar y establecer mecanismos claros que faciliten que una frontera como la nuestra pueda aprovechar las oportunidades que se abren con la transición y el regreso de la democracia en Venezuela. En ese punto están los mecanismos de pago: construir confianza a través de la diplomacia y que podamos generar incentivos para que las empresas de Norte de Santander aprovechen la bonanza que va a existir.

Finalmente, la seguridad. Necesitamos devolverle a la Fuerza Pública las capacidades en inteligencia y tecnología y recuperar el control territorial porque hay zonas sin presencia del Estado y bajo el control de los grupos criminales.

SEMANA: La gestión de la frontera durante la administración de Gustavo Petro ha sido opuesta a lo que en su momento hizo el Gobierno de Iván Duque. Con esos cambios en las políticas, ¿la criminalidad disminuyó o creció?

E.C.: La criminalidad se ha fortalecido en estos cuatro años, tanto a nivel metropolitano como regional. El control que ha logrado ejercer el ELN sobre la frontera ha sido inmenso y consiguieron tener el control total del corredor estratégico. En el último año hicieron la incursión más violenta de la historia en el Catatumbo, tiempo en el que tuvimos una dura guerra entre el ELN y las disidencias para convertir esa zona en una retaguardia ante una eventual intervención de Estados Unidos hacia Venezuela. En el Área Metropolitana las bandas sí disputan el control, lo que ha hecho que las extorsiones y los secuestros exprés se disparen. Es un tema que debemos atender de manera urgente y una de las prioridades como bancada del Centro Democrático.

SEMANA: ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado, una mano dura o brindar oportunidades sociales atendiendo este asunto desde otras perspectivas?

E.C.: Esto debe ser una mezcla de ambos componentes. Aumentar el pie de fuerza y ejercer la mano dura no es suficiente, pero creo que sí es urgente como primera medida recuperar el control territorial para poder hacer las otras intervenciones. El uso de los drones en la zona se salió de control y el Estado se demoró mucho en hacerle frente al tema.

SEMANA: ¿Cuál considera usted que debe ser la postura del próximo gobierno sobre la migración venezolana, teniendo en cuenta que venimos de una administración como la de Duque que le abrió la puerta al migrante y una como la de Petro que, de cierta forma, invisibilizó la migración?

E.C.: La mirada de apertura y regularización del migrante es importante. Debemos fomentar que las personas que llegan al país puedan regularizarse y que tengan los mismos derechos y deberes que los colombianos. En la frontera hay una gran expectativa y un sentimiento de esperanza por esa recuperación en Venezuela. Nosotros aún no vemos gente retornando porque las personas están esperando cómo será el panorama pero, sin duda, la postura debe enfocarse en tener reglas claras para el comercio binacional, establecer mecanismos que nos permitan estabilidad jurídica y construir confianza.

SEMANA: El expresidente Álvaro Uribe ocupa el puesto 25 en la lista cerrada de candidatos; es una meta ambiciosa. ¿Qué sigue para el Centro Democrático después de esta elección?

E.C.: El Centro Democrático ha demostrado sus grandes capacidades para hacer control político y oposición a proyectos que han sido nefastos para el país como la reforma a la salud y la reforma a la salud. El propósito del partido es poder tener la bancada mayoritaria en el Congreso para seguir ejerciendo ese control político y establecer la barrera para que, cuando un presidente quiera cambiar las cosas, no pueda lograrlo tan fácilmente. El Centro Democrático tiene una lista, a la cabeza de Andrés Forero, en la que hay perfiles interesantes de gente nueva que quiere hacer una política diferente, con el propósito de ser la bancada mayoritaria y resolver los problemas urgentes del país.