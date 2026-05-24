Gustavo Petro compartió video del cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla y envió llamativo mensaje

El presidente Gustavo Petro compartió este domingo, 24 de mayo, en su cuenta de la red X un video en el que se observa a cientos de personas en el cierre de campaña del candidato Iván Cepeda, que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla.

En el mensaje que acompañó el video, Petro afirmó: “Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata”.

Y agregó: “En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”.

El trino de Petro fue criticado con dureza por el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, quien acusó al mandatario de participar en política.

“Ganaste asustando que “Rodolfo se pasaría la ley por el trasero” y quien terminó haciéndolo fuiste tú. Hoy actúas igual a cuando eras guerrillero y delincuente, te pasas la ley por el trasero“, dijo Hernández.

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“Intervienes cínica e indebidamente en política, deseo que algún día pagues por todo”, subrayó el senador.

El cierre de campaña de Iván Cepeda

En su discurso de cierre de campaña, que se realizó en el par vial de la carrera 50 de la capital del Atlántico, Cepeda aseguró que va a ganar en primera vuelta.

El candidato Iván Cepeda habla durante su cierre de campaña en Barranquilla. Foto: Captura de pantalla- Youtube

“Vamos a ganar en primera vuelta así nos quieran convencer de lo contrario. Mientras más se empeñan en convencernos es porque más miedo tienen, que no les quepa duda”, dijo.

En ese sentido, manifestó que desde el próximo 1 de junio, un día después de las elecciones, iniciarán las labores de empalme con el gobierno del presidente Petro.

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En dicho empalme, la primera acción será un “homenaje” a Petro por “haberle cumplido al pueblo colombiano”.

En relación con los últimos días de campaña, Cepeda les pidió a los seguidores del Pacto Histórico no dejar “una sola pared sin nuestros murales, un solo rincón del país sin recorrer, una sola puerta sin tocar”. ”Que nuestras redes, calles, barrios expresen la fuerza serena, la ola progresista del Pacto Histórico", subrayó.

En su discurso, Cepeda también afirmó que su eventual gobierno “será de manos limpias”. “La lucha contra la corrupción será una de las tareas fundamentales de mi mandato. La corrupción no es solo un delito, es una traición al pueblo”, dijo el candidato, quien prometió que “no habrá intocables”.