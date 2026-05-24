Presidente Petro decretó tres días de duelo nacional en honor a Totó la Momposina

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció un sentido homenaje nacional para Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, quien murió el pasado 17 de mayo en Celaya, México.

¿De qué murió Totó la Momposina? Su familia confirmó detalles de su fallecimiento con conmovedor mensaje de despedida

Sus hijos confirmaron su fallecimiento a través de las redes sociales de la artista con un conmovedor mensaje de despedida: “Hasta siempre, querida madre Totó la Momposina. Con profundo dolor, nosotros, sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides”.

Los hijos de la considerada reina del folclor colombiano señalaron que falleció rodeada de su familia en Celaya, México, país en el que residía desde hace varios años.

Uno de los primeros en pronunciarse por su muerte fue el presidente Gustavo Petro, quien a través de sus redes sociales envió un mensaje de condolencias.

“Ha muerto Toto la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas. Ad Astram”, manifestó el mandatario.

Precisamente, en las últimas horas el jefe de Estado volvió a referirse al tema: "Duelo nacional de tres días por una mujer de excelso arte caribeño y colombiano: homenaje nacional a Toto la Momposina a la que se le condecorará postumamente con el mayor grado de la medalla creada por Bolívar: la cruz de Boyacá“.

El decreto, expedido el pasado 21 de mayo, señala: “Decrétese, en honor de la maestra Sonia Bazanta Vides “Totó la Momposina”, duelo nacional por el término de tres días, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y en las Embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior".

Y agrega en su cuarto artículo: “Para honrar la memoria de la Maestra, el Gobierno Nacional llevará a cabo diferentes actividades culturales en el país".