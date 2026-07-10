La Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer presentan un libro sobre la respuesta de Colombia al éxodo venezolano

El Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer Colombia presentaron el libro 10 años de la respuesta de Colombia a la migración venezolana, una investigación que analiza la evolución de las políticas implementadas por el país frente al éxodo de ciudadanos venezolanos durante la última década.

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La publicación examina los principales retos, decisiones y resultados de la respuesta institucional colombiana ante uno de los mayores movimientos migratorios registrados en América Latina.

El Observatorio de Venezuela es un centro académico dedicado al estudio de la realidad venezolana y de su relación con Colombia, mientras que la Fundación Konrad Adenauer Colombia promueve iniciativas de investigación y fortalecimiento de la democracia y las políticas públicas.

Entre los aportes incluidos en el libro figura el del expresidente Iván Duque, quien participó con una reflexión sobre las medidas adoptadas durante su gobierno frente a la migración venezolana.

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En 2025, además, el exmandatario conversó sobre este tema en un pódcast realizado en alianza con la Universidad del Rosario.

Tras la publicación de la obra, Duque destacó el trabajo de las dos instituciones a través de sus redes sociales. “Me alegra ver el valioso trabajo académico del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer - Colombia, que evidencia cómo Colombia heredó una crisis migratoria y respondió con una política pública sólida e innovadora”, escribió.