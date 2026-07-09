Abelardo De La Espriella anticipa que Japón será un aliado estratégico de Colombia

Abelardo De La Espriella, presidente electo, se reunió en la mañana de este jueves en Bogotá con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru. A la cita también acudieron el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El equipo de trabajo del mandatario detalló que durante el encuentro “se revisó una hoja de ruta para ampliar, diversificar y profundizar la cooperación bilateral, fortalecer el intercambio comercial, atraer nuevas inversiones, promover el turismo, impulsar la innovación y abrir nuevos mercados de alto valor para los productos colombianos”.

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Frente a ese escenario, De La Espriella aseguró que Japón será un socio estratégico de Colombia durante su mandato.

“Japón será un aliado estratégico de Colombia en la patria milagro. Vamos a trabajar para que nuestros productos lleguen a más mercados, para atraer más inversión al país y para que el mundo conozca la capacidad productiva, la riqueza, la belleza y la berraquera de Colombia”, aseguró el presidente electo.