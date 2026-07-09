CONFIDENCIALES

Carlos Fernando Galán entrega información clave para mujeres embarazadas o con bebés de menos de un año en Bogotá

El mandatario invitó a las mamás a vacunarse o vacunar a sus hijos contra el virus sincitial respiratorio. La jornada es gratuita.

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Redacción Semana
9 de julio de 2026 a las 7:19 a. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El virus sincitial respiratorio es uno de los enemigos más grandes de los niños. “Es un gran enemigo de los niños pequeños, sobre todo en sus primeros seis meses de vida. El virus es muy frecuente y se adquiere fácilmente cuando los niños tienen, por ejemplo, hermanos en guardería o colegio”, explicó el pediatra Wilfrido Coronel a SEMANA.

Se trata de una enfermedad que genera un enorme daño pulmonar que puede ser de por vida y que en los casos más graves puede ocasionar la muerte.

El especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, Renato Kfouri, en entrevista con SEMANA, habló sobre la importancia de que las madres embarazadas y los niños estén vacunados contra este letal virus.
Virus sincitial respiratorio, el enemigo número uno de los niños, expertos hablan al respecto

Bogotá siempre había tenido picos de este virus, pero este año, cuenta el alcalde Carlos Fernando Galán, esto no sucedió.

“¿Cómo lo logramos? Somos la primera y la única ciudad de América Latina en vacunar gratis a las mamás embarazadas contra el VSR, y en proteger con anticuerpos a los recién nacidos más vulnerables".

El mandatario invitó a las mamás a que “si tienen entre 28 y 36 semanas de embarazo, o tienen un recién nacido en riesgo, vayan a cualquiera de nuestros más de 200 puntos de vacunación. Es gratis. Vacúnese, y cuide la salud de su bebé”.