La bancada del Partido Liberal en la Cámara de Representantes empieza el nuevo cuatrienio legislativo en medio de grietas. Los legisladores liberales de esa corporación no se han posesionado debido a fisuras internas en la definición de quiénes serán los compromisarios que acompañarán ese proceso.

El florero de Llorente resultó porque, para la definición de los compromisarios, no quedaron elegidos líderes que pertenecen a esa colectividad y consiguieron altas votaciones en las recientes elecciones.

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Los protagonistas de la disputa son Miguel Sánchez, dirigente liberal vicepresidente de la Internacional Socialista, y Jaime Jaramillo, secretario general del Partido Liberal, quien es uno de los integrantes del grupo de compromisarios.

Quedan dos semanas para la instalación de sesiones del Congreso y la mayoría de la bancada está molesta por la definición de quiénes ocuparán esos roles.