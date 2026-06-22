Senador Miguel Ángel Pinto se declara inocente por grave denuncia de acceso carnal violento

Cuatro horas después de que el senador Miguel Ángel Pinto estuviera ante el magistrado Misael Rodríguez, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, rindiendo su indagatoria por una grave denuncia de acceso carnal en su contra, salió a declararse inocente en el proceso que lo tiene en la picota pública.

Acompañado de sus abogados, Pinto respondió “pero absolutamente” a la pregunta de si se declaraba inocente en este caso que avanza como una investigación formal ante la Corte Suprema de Justicia.

Frente a la pregunta de qué decirle al país frente a las graves denuncias que hoy pesan en su contra, el senador liberal respondió: “Eso es parte de los debates políticos, de la democracia y las posiciones políticas”.

Tras finalizar la indagatoria en su contra, el legislador quedó vinculado formalmente a la investigación que lleva la Corte en su contra. Ahora, el magistrado Misael Rodríguez deberá analizar si el caso pasa a otra etapa.

Por denuncia de acceso carnal violento, el senador Miguel Ángel Pinto llega a indagatoria en la Corte

La denuncia

La Sala de Instrucción abrió investigación formal contra Pinto Hernández por el delito de acceso carnal violento agravado y lo citó a indagatoria este lunes 22 de junio para que se defienda en el proceso que avanza tras una denuncia que llegó a esa corporación.

La Corte informó preliminarmente que la denuncia señalaba al congresista como el presunto responsable de un abuso sexual en contra de una mujer, el cual se habría extendido por lo menos durante 10 meses.

Los hechos, al parecer, se presentaron entre septiembre de 2009 y junio de 2010, pero lo más grave del asunto es que el senador del Partido Liberal “habría aprovechado su situación de superioridad”, según la Corte, para utilizar “su posición para instrumentalizar sexualmente a la mujer”.

La Corte Suprema citó a indagatoria al senador Pinto un día antes de que él dejara el Congreso de la República, después de renunciar al Senado. Así concluyeron 12 años de carrera política y comenzó su defensa en este caso tan serio en su contra.