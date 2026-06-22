Por denuncia de acceso carnal violento, el senador Miguel Ángel Pinto llega a indagatoria en la Corte

Vistiendo un vestido negro, camisa blanca y gafas, llegó el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, a rendir indagatoria en la Corte Suprema de Justicia para dar su versión frente a la grave denuncia que llegó en su contra, un caso de acceso carnal violento.

El congresista llegó sobre la 1:40 p.m. a la Sala de Instrucción de la Corte, en el norte de Bogotá, para cumplir con la cita que el magistrado Misael Rodríguez, integrante de esa sección, programó para comunicarle formalmente los delitos que se investigan, las pruebas en su contra y que dé su versión sobre los hechos.

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El senador Liberal llegó en compañía de su defensa judicial a presentarse a la diligencia que fue citada después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir investigación en su contra por el delito de acceso carnal violento agravado.

Esa decisión se tomó luego de que llegó una denuncia contra Pinto Hernández que lo señalaba como el supuesto responsable de abusar sexualmente a una mujer por lo menos durante 10 meses. Los hechos se habrían presentado entre septiembre de 2009 y junio de 2010.

La Corte Suprema informó sobre el grave señalamiento: “Se habría aprovechado de su situación de superioridad y de su posición para instrumentalizar sexualmente a la mujer”.

El caso será llevado por el magistrado Misael Rodríguez, integrante de la Sala de Instrucción, quien citó para este lunes 22 de junio a las 2:00 p.m. al senador Miguel Ángel Pinto para que se presente a la diligencia que lo va a dejar vinculado oficialmente a este proceso.

Con la indagatoria contra el senador Pinto, el magistrado Rodríguez analizará las pruebas, la denuncia y la defensa del congresista para definir si hay motivos suficientes para llevar el caso a investigación formal.

El congresista del Partido Liberal renunció a su curul de manera formal ante el Congreso de la República, por eso es que este martes 23 de junio saldrá del legislativo tras once años de trayectoria.