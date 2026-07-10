Al menos, el curso del contrato de administración de fondos que tiene a cargo la Federación Nacional de Cafeteros no se detuvo.

Este viernes 10 de julio se produjo oficialmente la firma de la prórroga para que el gremio de cafeteros continúe durante cinco meses con la administración del Fondo de Estabilización de Precios del Café,

Ya había sucedido algo similar con el Fondo Nacional del Café, cuyas negociaciones reunieron, durante varias reuniones, al gerente de la Federación, Germán Bahamón, y al ministro del ramo, Germán Ávila, con varios de sus asesores.

El Fondo de Estabilización de Precios del Café es de vital importancia y su administración siempre ha estado en manos de los cafeteros, que son quienes saben del tema. Se creó en 2019, a través de la Ley 1969, para manejar los recursos que aportan los productores del grano, con el único objetivo de entregar incentivos y subsidios directos a los productores cuando el negocio del café no es rentable debido a las crisis de precios.

Gobierno y Federación de Cafeteros acuerdan prorrogar por cinco meses la administración del Fondo Nacional del Café

Se trata de un fondo distinto al del café, del cual ya se había firmado prórroga desde el 2 de julio, teniendo en cuenta que el contrato de administración se vencía el 7 de julio.

Producción cafetera semestral cayó 10% vs. 2025 Foto: Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros

Con las dos firmas de prórroga, al nuevo gobierno le queda una nueva tarea: tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de la Federación en la administración de los fondos. Ello, en el entendido de que el gobierno saliente estaba en desacuerdo con esa posibilidad.

“Esta protocolización se da como consecuencia directa de la firma, el pasado 2 de julio, de la prórroga del contrato de administración del Fondo Nacional del Café. Con este paso, se ratifica la protección a 556 mil familias cafeteras, en 23 departamentos y 611 municipios”, señaló Bahamón.